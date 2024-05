ANNONS

Han var Djurgårdens krislösning under den gångna säsongen via ett lån.

Nu är 22-årige Kalle Bartholdsson klar för ett nytt kapitel - i nedflyttade Västervik.

– Vi tror att Kalle kommer passa in perfekt i det sättet vi vill spela, säger sportchefen Victor Öhman på klubbens hemsida.

Halmstad-födde Kalle Bartholdsson kommer att fortsätta i HockeyEttan nästa säsong. Backen som representerat både Rögle och Frölunda som junior gör flytten från Troja/Ljungby till Västervik. Detta efter en säsong där han stod för 13 poäng och även fick chansen i Hockeyallsvenskan och Djurgården.

– Kalle är en två-vägsback men skulle säga att uppsidan finns i offensiven. Han har en väldigt fin skridskoåkning och är trygg och bekväm med pucken. Han sätter igång spelet snabbt bakifrån och gillar att följa med i anfallen, samtidigt som han är duktig att ligga rätt i banan, säger Västerviks sportchef Victor Öhman på hemsidan.

Totalt har Bartholdsson gjort runt 100 matchers HockeyEttan, men han har även erfarenhet från fem framträdande i SHL och Rögle säsongen 2021/22. Nu börjar ett nytt äventyr efter två år i Troja.

– Vi tror att Kalle kommer passa in perfekt i det sättet vi vill spela hockey på så det är riktigt kul att Kalle väljer att hoppa på tåget med oss och fortsätta utvecklas i vår miljö, säger Öhmnan.

TV: Höjdpunkter från Jonas Brodins säsong