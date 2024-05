ANNONS

Tre svenska VM-spelare har klubbadress i Sverige. Annat är de i många av de andra VM-trupperna i turneringen där totalt 38 spelare är hemmahörande i det svenska seriesystemet.

Danmark (8)

Frederik Dichow, m, HV71

Den 23-årige målvakten gör sin fjärde VM-turnering, varav den andra som förstemålvakt för det danska landslaget. På meritlistan har HV71:s burväktare även en OS-turnering med landslaget.

Matias Lassen, b, Malmö

Malmöbacken har varit en given pusselbit i det danska lagbygget under en lång tid. Vårens turnering i Tjeckien blir Lassens sjätte VM och han har funnits med i Danmarks lag i de senaste fem världsmästerskapen.

Mikkel Aagaard, fw, MoDo

Aagard VM-debuterade redan när han spelade i den kanadensiska juniorligan 2016 och gör nu sin femte VM-turnering. MoDo-forwarden har haft en produktiv säsong i både klubb- och landslag, där han under säsongens gång stått för nio poäng på lika många matcher för landslaget.

Joachim Blichfeld, fw, Växjö

Skarpskytten gör sin andra VM-turnering i karriären efter att ha gjort sin mästerskapsdebut med a-landslaget 2022. Under säsongens gång har han stått för nio poäng på sju landskamper med det danska landslaget.

Oscar Fisker Mølgaard, fw, HV71

19-åringen är en av turneringens mest spännande talanger. HV71-centern VM-debuterade redan förra säsongen och har under säsongen varit produktiv i a-landslaget, där han, liksom Aagaard och Blichfeld, noterats för nio poäng (på sju matcher) under säsongens gång.

Oscar Fisker Mølgaard. Foto: Bildbyrån

Nick Olesen, fw, Oskarshamn

Det är ovisst huruvida Olesen blir kvar i Sverige eller inte, men tack vare att hans senaste klubbadress är en svensk sådan tar han plats på denna lista. Olesen är meriterad på internationell nivå och har tidigare spelat ett OS, samtidigt som detta blir hans fjärde VM.

Patrick Russell, fw, Linköping

LHC:s utropstecken VM-debuterade 2017 och gör nu sitt femte VM och sitt sjätte mästerskap med Danmark, då han även spelade OS 2022. Den här säsongen blev Russell den danske spelare som gjort flest mål under en SHL-säsong när han öste in 21 mål i grundserien för Linköping.

Alexander True, fw, MoDo

26-åringen spenderade den här säsongen i AHL, men är till nästa säsong klar för SHL-spel med MoDo. Den storvuxne centern har tidigare gjort en VM-turnering (2021) och har förutom det även gjort tre JVM-turneringar med Danmark.

Finland (9)

Emil Larmi, m, Växjö

Växjös stjärnmålvakt tar plats i den finska VM-truppen för andra säsongen i rad. Larmi har storspelat med de finska lejonen under säsongen och står noterad för en räddningsprocent på imponerande 96,9 procent efter sina fyra landskamper denna säsong. Kan mycket väl bli förstavalet mellan stolparna i detta mästerskap.

Emil Larmi. Foto: Bildbyrån

Lassi Lehtinen, m, MoDo

Den starka säsongen i MoDo har lett hela vägen till en plats i VM-laget för Lassi Lehtinen. Målvakten gör sin VM-debut och har under säsongen spelat övertygande i både klubb- och landslag.

Oliwer Kaski, b, HV71

HV71-backen är tillbaka i det finska VM-laget efter att senast spelat i turneringen 2021. Årets mästerskap i Tjeckien blir Kasks tredje VM i karriären, då han gjorde VM-debut efter sin genombrottssäsong med Pelicans 2018/19.

Rasmus Rissanen, b, Linköping

Den från Örebro inhämtade LHC-backen får vid 32 års ålder göra sin mästerskapsdebut för de finska lejonen. Rissanen landslagsdebuterade under säsongen 2016/17, men det dröjde till fjolårssäsongen innan han var tillbaka i landslaget. Hans starka säsong i Örebro har nu tagit honom hela vägen in i den finska VM-truppen.

Hannes Björninen, fw, Örebro

Örebros tekningsspecialist har blivit något av en mästerskapsveteran för Finland. Centern har, denna turnering inräknad, funnits med i Finlands fem senaste mästerskapslag och årets turnering i Tjeckien blir Björninens fjärde VM.

Jere Innala, fw, Frölunda

Frölundaforwarden gjorde stor succé under SM-slutspelet och blev faktiskt slutspelets poängkung, trots att Frölunda åkte ut i semifinalen. Den starka våren har tagit honom hela vägen in i den finska VM-truppen, där han nu får göra sin tredje VM-turnering i karriären.

Oliver Kapanen, fw, Timrå

Så sent som under torsdagen blev det officiellt med Kapanens flytt till Timrå, där han gör sin pappa Kimmo Kapanen sällskap. Oliver Kapanen har haft en strålande säsong med KalPa och exploderade i slutspelet, där han stod för hela 14 poäng på 13 matcher. Nu väntar VM-debut för 20-åringen.

Ahti Oksanen, fw, Oskarshamn

Liksom i fallet med Olesen i Danmark har Oksanen lämnat Oskarshamn, men har ännu inte presenterats av någon ny klubb i ett annat land vilket gör att han tar plats på denna lista. Detta blir Oksanens andra VM-turnering, efter att ha mästerskapsdebuterat förra våren.

Patrik Puistola, fw, Örebro

23-åringen presenterades av Örebro så sent som i tisdags. Han ansluter från Liiga-klubben Jukurit, där han producerade 45 poäng på 54 matcher samtidigt som han öst in tio poäng på nio landskamper under säsongen. Vårens mästerskap blir Puistolas första VM med Finland.

Patrik Puistola. Foto: Alamy

Lettland (4)

Karlis Cukste, b, Brynäs

Backen anslöt till Brynäs inför den här säsongen och hjälpte klubben tillbaka till SHL. Nu väntar Cukstes tredje VM-turnering, efter att ha funnits med i det lettiska laget 2023 och 2022.

Rodrigo Ābols, fw, Rögle

Rögleforwarden är en av Lettlands stora stjärnor i detta mästerskap. Ābols var en nyckelspelare i det lettiska lag som gick hela vägen och tog VM-brons i turneringen förra året, då han noterades för fem mål och sju poäng på tio matcher. Detta blir Ābols åttonde VM-turnering med Lettland.

Martins Dzierkals, fw, Skellefteå

Växte ut till en defensiv nyckelspelare för Skellefteå den här säsongen, men går nu en oviss framtid till mötes. Oavsett var han ska spela nästa säsong så kommer han att ingå i den lettiska VM-truppen, där Dzierkals nu gör sin femte VM-turnering.

Miks Indrasis, fw, Brynäs

Öste in poäng för Brynäs den här säsongen och kommer att ha en viktig roll även i Lettlands offensiv i VM. Indrasis VM-debuterade redan 2012 och gör nu sitt elfte världsmästerskap för landslaget. Utöver det har han även spelat två OS med Lettland.

Miks Indrasis. Foto: Bildbyrån

Norge (10)

Jonas Arntzen, m, Örebro

26-åringen tog över förstaspaden i Örebro under säsongsavslutningen och kommer att slåss med Henrik Haukeland om förstaspaden i årets VM-turnering. Detta blir Arntzens femte VM-totalt, där han totalt samlat på sig fem VM-matcher.

Tobias Normann, m, Frölunda

22-åringen är för andra året i rad uttagen i den norska VM-truppen. Förra året blev det inga matcher och frågan är burväktaren, som värvats av Frölunda från AIK, får någon speltid den här gången heller? Konkurrensen är tuff på den norska målvaktssidan.

Max Krogdahl, b, Oskarshamn

Backen gör i år sitt fjärde raka VM för Norge. Denna säsong spenderade Krogdahl i Östersund, där han producerade 14 poäng på 46 matcher, innan han under våren hämtades in till degraderade Oskarshamn.

Mattias Nörstebö, b, Björklöven

Trots att han “bara” är 28 år är Nörstebö en mästerskapsveteran vid det här laget. Årets VM-turnering blir “Löven”-backens åttonde mästerskap med a-landslaget, varav hans sjunde VM-turnering.

Stian Solberg, b, Färjestad

En av många talanger i det norska VM-laget. 18-åringen har hämtats in till Färjestad under våren och får nu chansen att göra VM-debut efter en stark säsong hemma i Norge med Vålerenga.

Thomas Berg-Paulsen, fw, Malmö

24-åringen VM-debuterade förra säsongen och bibehåller sin plats i landslaget även till denna turnering. Tog inför denna säsong det stora steget från norska ligan raka vägen in i SHL, där han med Malmö producerade elva poäng på 49 matcher.

Michael Brandsegg-Nygård, fw, Mora

En av Norges största talanger någonsin får i vår göra sin VM-debut. 18-åringen väntas gå i förstarundan av sommarens NHL-draft och därmed bli historisk i norsk hockey. Denna säsong har han producerat 28 poäng på 53 matcher för Mora och nästa säsong väntar av allt att döma spel i SHL med mästarlaget Skellefteå.

Michael Brandsegg-Nygård. Foto: Bildbyrån

Eskild Bakke Olsen, fw, BIK Karlskoga

Forwarden belönades med ett SHL-kontrakt med Linköping efter sin imponerande debutsäsong i BIK Karlskoga denna säsong, men kommer att lånas tillbaka till den allsvenska klubben även nästa säsong. Den kraftfulle forwarden landslagsdebuterade förra säsongen och får nu göra sin VM-debut med norska landslaget.

Noah Steen, fw, Örebro

Framgångarna i Mora har lett till ett SHL-kontrakt med Örebro för den unge forwarden, som gjorde VM-debut redan förra året. På sex matcher med a-landslaget denna säsong har Steen noterats för fem poäng.

Petter Vesterheim, fw, Malmö

Ännu en Mora-talang som nu kommer ta klivet till SHL. Nästa säsong väntar spel med Malmö, men innan dess ska 19-åringen få spela sin andra VM-turnering i karriären, efter att liksom Steen fått göra sin VM-debut förra säsongen.

Slovakien (2)

Peter Cehlárik, fw, Leksand

Ända sedan Cehlárik återvände från Nordamerika för spel i Leksand 2020 har han varit ordinarie i det slovakiska landslaget. Sedan återkomsten till Europa har forwarden spelat ett OS och två VM-turneringar och där vårens mästerskap i Tjeckien blir slovakens fjärde VM i karriären.

Marek Hrivik, fw, Leksand

En annan leksing som gjort en del VM-framträdanden är Marek Hrivik. Stjärnan brottades med en del skadebekymmer under slutspelet med Leksand, men är nu spelklar för sin fjärde VM-turnering med Slovakien. Förra året var Hrivik lagkapten och blev även intern poängkung med sina sex poäng på sju matcher.

Marek Hrivik. Foto: Alamy

Sverige (3)

Max Friberg, fw, Frölunda

Efter att ha spelat VM både 2021 och 2022 blev det inget VM-spel för Frölundas nyckelforward ifjol. Nu är Friberg tillbaka i den svenska VM-truppen som en av blott tre spelare hemmahörande i Sverige. Turneringen blir hans totalt fjärde mästerskap med Tre Kronor.

Linus Johansson, fw, Färjestad

31-åringen har varit en gjuten del i Sam Hallams landslag sedan förbundskaptenen tog över Tre Kronor. Förra året fick centern VM-debutera och nu får han återigen chansen att mäta sig på hög internationell nivå med det svenska landslaget. Har förutom sina två VM även spelat OS med Tre Kronor.

Felix Unger Sörum, fw, Leksand

Den stora överraskningen i den svenska VM-truppen. Unger Sörum visade framfötterna under JVM och fick chansen att Tre Kronor-debutera i vårens landskamper mot Finland efter att Leksand åkt ur slutspelet. I landslaget har 20-åringen nu övertygat så pass mycket att han till och med knep en tröja före bland andra NHL-forwarden Alexander Holtz.

Tjeckien (2)

Radan Lenc, f, HV71

32-åringen landslagsdebuterade för sju säsonger sedan och fick göra sitt första mästerskap 2021. Sedan dess har Lenc funnits med i ett mästerskapslag varje säsong för Tjeckien, vilket han även gör i år då han får chansen att göra sitt tredje VM – den här gången på hemmaplan.

David Tomášek, f, Färjestad

Färjestadsstjärnan får kröna sin succésäsong med att representera Tjeckien i hemma-VM. Har, liksom i klubblaget, varit en stabil poängplockare för landslaget den här säsongen (tio poäng på åtta matcher) och kanske kan en vass VM-turnering landa honom ett avtal borta i Nordamerika?

David Tomasek. Foto: Bildbyrån

