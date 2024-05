ANNONS

I april publicerade SVT en granskning om hatet i Leksands IF.

Nu går klubben ut med ett svar på det hela och reder ut Torbjörn Olssonss uttalanden.

“Språkbruket och bildspråket som visades i programmet är helt oacceptabelt”, skriver man.

Under förra sommaren stormade det ordentligt i Leksands IF. Det skulle till slut krävas tre årsmöten för att en ny styrelse skulle komma på plats och det hela skuggades av både hat och trakasserier. Det hela granskades av SVT som i april publicerade vad de tagit del av.

Nu kommenterar Leksand själva Torbjörn Olssons (klubbchef för supporterföreningen Leksand Superstars) uttalanden i inslaget - och ger sitt svar på granskningen.

“Leksands IF har haft en dialog med Torbjörn Olsson och vi är överens om att språkbruket och bildspråket som visades i programmet är helt oacceptabelt. Vi är också överens om att det är bortom all acceptans att personer som ställer upp för Leksands IF drabbas på ett negativt sätt vare sig det var tidigare, sker nu eller händer i framtiden. Vi förstår andra leksingar, företagspartners, personal och ideellt arbetande som reagerar, precis som vi.”, skriver man på sin hemsida under torsdagskvällen.

Inlett ett "betydande arbete"

Bland annat skriver man även att klubben inlett ett "betydande arbete" under den gångna säsongen och att man ska fortsätta sträva mot "Ett Leksands IF”.

“Språkbruket på vår ståplatsläktare innan föreningen startades hade en helt annan karaktär än den som nu stöttar och har mer fokus kring den stämning som vi leksingar numera är så vana vid. Vi känner dock inte igen den bild som förmedlas att Leksand Superstars och Torbjörn Olsson skulle stå bakom hot och hat, men en vidare dialog måste naturligtvis föras kring sättet att tänka, uttrycka oss och hur metaforer används. Leksands IF kommer att arbeta vidare med det redan pågående arbetet med våra supporterskaror under sommaren inför den stundande säsongen”, fortsätter man på hemsidan.

