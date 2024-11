Zibanejad öppnar upp: “Det är det svåraste som finns”

Natten till onsdag syntes oroväckande bilder på Mika Zibanejad.

Nu öppnar New York Rangers svenske stjärna upp om sin tunga mentala kamp.

– Det är det svåraste som finns. Jag kan inte förklara det, säger han enligt The Athletic.

Under 3–6-förlusten mot Winnipeg Jets (natten till onsdag) blev det tydligt att allt inte är som det ska med Mika Zibanejad.



Den svenske stjärnans pucktapp ledde till tre baklängesmål och överlag hade han en tung kväll. Löken på laxen blev när han i den andra perioden utgick efter att lagkamraterna inte såg ut att få kontakt med honom vid en tekning.



Nu öppnar Mika upp om sin mentala kamp.



– Det är det svåraste som finns. Jag kan inte förklara det. Jag kan alltid prata. Jag kan alltid svara på era frågor så gott jag kan för att förklara, men jag kommer aldrig kunna förklara vad det är när man är i situationen, berättar svensken för media, enligt The Athletic, och fortsätter om de oroande bilderna:

– Jag vet inte, jag kände mig “off” och behövde andas. Det var det. Det var inget stort.

Den nu 31-årige centern kom tillbaka i spel efter de obehagliga bilderna, men kunde inte vända på den tunga kvällen. Han klev av isen med -4 och stod kvar på endast två mål för säsongen. Ett betydligt steg bakåt från fjolårets 26 fullträffar.



– Man har mantran. “Glöm misstaget, nästa aktion, nästa match, nästa byte”. Det är svårare än det låter, men det kommer inte hjälpa mig om jag säger “Åh, det här är så tufft”, säger han och fortsätter:

– Jag kan begrava mig i negativitet och göra det värre eller försöka lära från det och ta med det positiva. Mitt jobb är att gå ut och göra en bra match oavsett om jag gjorde en bra eller dålig match innan. Ni förväntar er det och jag förväntar mig det. Det kommer inte hända varje kväll, även om jag vill det, men jag måste jobba hårt och ha ett kort minne. Jag måste hitta ett sätt att lura mig själv eller något.



Zibanejad står också noterad för –6 i säsongsinledningen. En siffra som är den sämsta i Rangers tillsammans med tidigare draftettan Alexis Lafrenière.

Looks like Mika Zibanejad's Rangers teammates noticed something was wrong and now Zibanejad is heading to the locker room#NYR pic.twitter.com/QdP2B0ci1P