TV: Salomonssons jättesuccé: “Det är nyckeln”

Elias Salomonsson har fått en succéstart på tiden i Nordamerika.

Under onsdagen stod 20-åringen för två mål och en assist i Manitoba Moose AHL-seger.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.



Ett välplacerat skott i powerplay till 2–1 och en puck rakt i krysset till 3–2.



Tillsammans med en assist gav detta tre poäng till Elias Salomonsson i AHL-mötet med Milwaukee Admirals under onsdagskvällen (svensk tid). Matchen slutade med en 5–4-seger efter straffar och SM-guldvinnaren från i fjol hade därmed byggt vidare på sin succéstart i Nordamerika.

Backen, som draftades av Winnipeg Jets i andra rundan 2022, har i och med detta stått för tre mål och sex assist under sina första tio matcher i AHL och Manitoba Moose. Ett minst sagt bra facit för tvåvägsspelaren som mäktade med elva poäng i SHL:s grundserien 2023/24.



Det hela innebär även att han gick förbi fjolårets målnotering från SHL:s grundserie.



– Vi höjde oss i powerplay, det behövdes. Det var viktigt att göra några mål där, säger Salomonsson i en intervju på AHL-lagets sociala medier och fortsätter om formen:

– Jag hittar bra ytor på isen och fortsätter skjuta. Det är nyckeln, att ha den skott-inställningen.

#MBMoose defenceman Elias Salomonson on his two goals, today's win, and much more.#GoMooseGo pic.twitter.com/YCd3aIwpL9