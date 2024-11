Bristedt tillbaka – intill 16-åringen

Vladimir Dravecký, född 2007, får SHL-debutera i Rögle.

Backlöftet tar plats i laget intill Leon Bristedt som är tillbaka från skada.

Leon Bristedt. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

Efter nästan två månaders frånvaro är Leon Bristedt tillbaka i spel.



Rögles forwardstjärna kliver in i SHL-truppen till torsdagens möte med Örebro – i en andrakedja. Detta efter att han skadat sig endast fyra matcher in i återkomsten i Rögle. På de matcherna blev det totalt fem poäng.

Två debutanter: 33 och 16 år

Samtidigt kliver Carter Ashton in i laget för första gången efter flytten blev klar i slutet av oktober. Han tar plats i en tredje kedja med Albin Sundsvik och Linus Sjödin. 33-åringen är därmed tillbaka i SHL efter uppbrottet i Leksand efter 2023/24.



Dagens andra debutant i Rögle är betydligt yngre.



Precis som HD rapporterade under gårdagen kliver nämligen även 16-årige Vladimir Dravecký in som sjundeback.



07:an spelade med J18 så sent som i torsdags, men får nu chansen att göra sina första minuter i SHL. Dessutom kan han även få möjligheten att visa upp sig i powerplay direkt, om uppställningen under träningen inför talar sanning.



– ”Vlad” har kvaliteter som sticker ut, framför allt i spelet med puck, för sin unga ålder. Sen har han saker att lära sig och utveckla utan puck. Vi får se vilken dag vi testar honom, sade tränaren Roger Hansson till HD inför mötet.