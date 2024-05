Frisk Asker tackar av två av sina svenska spelare efter semifinaluttåget i det norska slutspelet.

Anton Holm och Viktor Hertzberg lämnar båda klubben och blir nu tillgängliga på marknaden.

Det tog stopp i semifinalen av det norska slutspelet för Frisk Asker som förlorade med 4-1 i matcher mot Storhamar som sedan också blev mästare.

I laget återfanns fem svenskar och nu står det klart att två av dem lämnar föreningen och blir tillgängliga på spelarmarknaden.

Det handlar om forwardsduon Anton Holm och Viktor Hertzberg som inte blir kvar i Frisk Asker.

Takk til svenskene 🧡🖤 Etter to innholdsrike år i Asker, venter nye eventyr for Holm. Hertzberg kom inn som «leiesoldat» da Girard ble skadet, og har fullført oppdraget med bravur.



Vi ønsker de lykke til videre, og takker for innsatsen i oransje🤝🫶!#2hockey pic.twitter.com/vVWsmrAjIP