Efter att bara ha spelat in 47 poäng på 82 grundseriematcher var San Jose Sharks grundseriens sämsta NHL-lag. Nu får det konsekvenser. Klubben väljer att sparka tränaren David Quinn.

San Jose Sharks befinner sig mitt uppe i en rebuild där man försöker föryngra och revitalisera organisationen efter flera tunga år utan framgångar. Det har bidragit till riktigt tunga resultat de senaste två åren.

I fjol missade man slutspel med stor marginal då laget bara spelade in 60 poäng i grundserien. I år gick det ännu tyngre och harks var hela NHL:s sämsta lag med 47 inspelade poäng. Till råga på det hade man -146 i målskillnad, den enskilt sämsta noteringen av ett NHL-lag på 30 år.

Även om slutspel ansågs vara ett långskott för San Jose Sharks inför säsongen var årets resultat under förväntan. Därför kom det under onsdagen inte som någon blixt från klar himmel att David Quinn får lämna jobbet som head coach för klubben.

NEWS: The #SJSharks have relieved David Quinn of his head coaching duties.