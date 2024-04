ANNONS

Efter många om och men landade Ivan Fedotov i Philadelphia.

Nu skriver han också ett tvåårskontrakt med Flyers – värt drygt 70 miljoner kronor.

Det dröjde två år och var en hel del trubbel på vägen innan Ivan Fedotov slutligen landade i Philadelphia för knappt en månad sedan.

Den storväxte ryske målvakten hann sedan spela tre NHL-matcher för Philadelphia Flyers med 81,1 i räddningsprocent och 4,95 GAA som resultat innan säsongen tog slut och det stod klart att Philadelphia missar Stanley Cup-slutspelet.

Nu ser då Fedotov ut att bli kvar i Flyers.

Enligt TSN:s insider Darren Dreger så har parterna kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt med en årslön på 3,25 miljoner dollar (drygt 35 miljoner kronor) och avtalet är alltså värt 6,5 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 70 miljoner kronor.

Greps när han försökte lämna Ryssland

Ursprungligen var planen att Ivan Fedotov skulle resa över till USA under sommaren 2022 då han hade skrivit på ett tvåårsavtal med Flyers – men då greps målvakten under uppmärksammade former. Han blev plötsligt inkallad till den ryska armén och spelade därför ingen ishockey alls under säsongen 2022/23.

Inför årets säsong skrev han på ett kontrakt med CSKA Moskva – trots att han redan hade ett gällande NHL-avtal med Philadelphia Flyers. Fedotov och CSKA straffades då av IIHF och målvakten stängdes av i fyra månader för kontraktsbrott. Men klubben trotsade då avstängningen och Fedotov spelade ändå i KHL där han har gjort 44 matcher och haft 91,4 i räddningsprocent under säsongen.

Nu är dock Fedotov slutligen en del av NHL – hela nio år efter att han draftades i sjunderundan av Flyers 2015. I sin karriär har Fedotov spelat 133 KHL-matcher och 2022 utsågs han till ligans bästa målvakt efter att ha lett CSKA till att bli Gagarin Cup-mästare. 2022 var Fedotov också förstemålvakt för Ryssland på OS där han var med och tog silver.

Till nästa säsong ser 27-åringen då ut att bilda målvaktspar med svenske Samuel Ersson.

