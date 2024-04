ANNONS

Ottawa Senators letar en ny huvudtränare till nästa säsong.

Då bekräftar general managern Steve Staios att Daniel Alfredsson inte är aktuell för jobbet.

– Jag tror att han själv också känner att han behöver lite mer tid innan han är redo för det, säger Staios.

Det blev ännu en misslyckad säsong för Ottawa Senators som aldrig var nära att gå till slutspel utan återigen hamnade i limbo.

Under säsongen valde då Ottawa att sparka tränaren D.J. Smith och i stället klev Jacques Martin in som huvudtränare med svenske legendaren Daniel Alfredsson som assisterande.

Till nästa säsong letar då “Sens” efter en ny huvudtränare. 71-årige Martin var bara en tillfällig lösning och kommer nu i stället att kliva in i en konsultroll hos klubben. Nu leds därför jobbet med att rekrytera en ny coach.

– Det är en pågående process. Vi har pratat med ett antal personer men vi har en längre lista med namn. Vi vill försäkra oss om att vi tar tillräckligt med tid för att kunna kolla på alla alternativ. Om vi känner att vi hittar den perfekta kandidaten, då kommer vi gå vidare med det. Men just nu jobbar vi oss igenom listan som vi har, säger general managern Steve Staios på en presskonferens.

“Hade ett väldigt bra samtal med Alfie”

Daniel Alfredsson klev in i båset som assisterande tränare hos Ottawa under säsongen och har själv tidigare beskrivit hur han har fått blodad tand av att vara coach. Men framtiden för Alfredsson är just nu oklar.

Enligt Staios är svensken dock inte ett namn för det lediga jobbet som huvudtränare.

– Jag hade ett väldigt bra samtal med ”Alfie” och jag kan säga att han inte är en av kandidaterna för tränarjobbet. Vi ville hålla det lite öppet men jag tror att han själv också känner att han behöver lite mer tid innan han är redo för det, om han vill fortsätta inom tränarbranschen, säger Steve Staios.

Det är ännu oklart om legendaren vore aktuell för en annan roll inom Senators till nästa säsong.

51-årige Alfredsson är en av Sveriges största hockeyspelare genom tiderna och han spelade totalt 1 178 matcher för Ottawa Senators och gjorde 1 108 poäng. Han är då överlägsen med både flest mål och flest poäng i klubbens historia. “Alfie” var lagkapten för Ottawa i 13 av 17 säsonger i klubben.

