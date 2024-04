I vad som mycket väl kan ha varit Arizona Coyotes sista match i Arizona lämnade laget isen som vinnare. Detta efter att man avslutat grundserien med att 5–2-besegra Edmonton Oilers.

– Det var en kväll med mycket känslor, säger tränaren André Tourigny till AP.

Efter 28 år i Arizona-öknen lämnar Coyotes delstaten. Mycket tyder på att klubben nästa säsong flyttas till Utah och Salt Lake City, en flytt som väntas bli officiell innan helgen.

Grundserieepilogen mot Edmonton under natten till torsdag, svensk tid, blev således extra känslosam för Coyotes spelare, ledare och supportrar som upplevde vad som kan komma att bli den sista NHL-matchen att spelas i Arizona. Inför en högljudd hemmapublik i Mullett Arena, som alla klätt sig i vitt för att genomföra en så kallad “white out” i Coyotes sista match, lyckades laget vinna med 5–2 över Oilers.

– Det här är sista matchen på ett tag i Arizona, så vi ville bjuda publiken på en bra insats, säger forwarden Clayton Keller till AP.

Redan efter drygt två minuters spel kunde Liam O'Brien få hemmapubliken att bryta ut i ett glädjevrål, då han plockade upp en lös puck i slottet och tryckte in 1–0-pucken bakom Calvin Pickard. Sam Carrick kvitterade matchen för Oilers i den första perioden, men via mål från Matias Maccelli och Lawson Crouse i den andra och tredje perioden kunde Coyotes gå ifrån till en ledning som Oilers inte kunde hämta ikapp.

Sean Durzi satte spiken i kistan med sitt 5–2-mål i tom kasse.

– Det var mycket känslor och mycket sorg. Vi har gått igenom många motgångar och jag är stolt över hur spelarna svarade upp på det, säger tränaren André Tourigny.

Coyotes flytt från Arizona behöver emellertid inte betyda att det är slutet på NHL-hockey i öknen. Sportsnets Elliotte Friedman har rapporterat att Coyotes nuvarande ägare Alex Meruelo i samband med försäljningen kan erbjudas att “hämta tillbaka” ett lag till Arizona som ett expansionslag inom fem år – så länge de löst sin omdiskuterade arenafråga.

Under sina 28 år i Arizona-öknen spelade klubben i Phoenix, Glendale och Tempe. Den nya arenan som Coyotes-ägaren Alex Meruelo hoppas bygga kommer att var belägen i norra Phoenix, om ägaren vinner auktionen om marken den 27 juni.

