Det tog stopp i semifinalen mot Rögle för Växjö. Nu ansluter talangen Noah Östlund istället till Buffalos AHL-lag Rochester Americans.

Noah Östlund stod för 23 poäng på 36 matcher för Växjö under säsongen samtidigt som han var den kanske bästa spelaren för Sverige under JVM.

Nu är stortalangen klar för spel i Rochester Americans i AHL.

Laget är redan klara för slutspel, och får nu förstärkning av den svenska stortalangen inför. Sedan tidigare har även Anton Wahlberg, som spelade tillsammans med Östlund i JVM, klivit in i laget.

We have reassigned forward Noah Ostlund to @AmerksHockey.



Details: https://t.co/fFvvjSSS9s pic.twitter.com/nDbM4xfObH