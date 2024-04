ANNONS

Varken Valter Lindberg eller Hugo Orrsten har tidigare spelat i juniorlandslagen. Nu är båda uttagna till Småkronornas trupp till U18-VM.

Under onsdagen presenterade förbundskaptenen Johan Rosén sin trupp till den stundande U18-VM-turneringen i Finland. I truppen återfinns tre underåriga spelare i form av Love Härenstam (Luleå), Jakob Ihs Wozniak (Luleå) och Karl Annborn (HV71), medan två landslagsdebutanter tar plats i laget.

Det rör sig om Skellefteås forward Valter Lindberg samt Örebros forward Hugo Orrsten.

– Det ska bli grymt kul att åka till Finland och mäta våra krafter med övriga nationer. Vi är laddade för den här examen för 06-kullen, som får förstärkning av ett par 07:or, säger förbundskaptenen Johan Rosén i ett pressmeddelande.

Ingen Anton Frondell i truppen

I laget återfinns även SHL-meriterade spelare i form av Lucas Pettersson (MoDo), Melvin Fernström (Örebro) och Jack Berglund (Färjestad). I laget återfinns emellertid inte storlöftet Anton Frondell (Djurgården), som inte spelat sedan slutet av februari på grund av en skada.

– Det har varit inspirerande att följa den spännande utvecklingen hos spelarna, som har klarat av att hantera den internationella scenen på ett mycket bra sätt. Under den gångna säsongen har gruppen tagit steg i rätt riktning, även under den resultatmässigt tunga turneringen i Kanada i december, då vi fick med oss bitar som fysiskt spel och mental styrka. Under säsongen har vi tio segrar på tolv landskamper mot 06:or, och vi fick avsluta med ett bra genrep i Plymouth i februari, säger Rosén.

Småkronorna spelar träningsmatcher mot USA och Lettland innan man inleder turneringen den 25 april med en match mot Kanada. I Sveriges grupp ingår även Kazakstan, Tjeckien och Schweiz och de fyra högst rankade lagen i gruppen går vidare till kvartsfinal.

Småkronornas trupp till U18-VM

Målvakter

1. Herman Liv, Örebro

30. Hugo Laring, Frölunda

35. Love Härenstam, Luleå (född 2007)

Backar

2. Nikodemus Wernquist, Västerås

3. Felix Öhrqvist, Linköping

4. Leo Sahlin Wallenius, Växjö

8. Gabriel Eliasson, HV71

9. Jack Bodin, Örebro

20. Alfons Freij, Växjö

27. Viggo Gustafsson, HV71

28. Karl Annborn, HV71 (född 2007)

Forwards

11. Lucas Pettersson, MoDo

12. Melvin Fernström, Örebro

14. Måns Toresson, Frölunda

15. Valter Lindberg, Skellefteå

16. Jack Berglund, Färjestad

17. Viggo Nordlund, Skellefteå

18. Victor Eklund, Djurgården

21. Jakob Ihs Wozniak, Luleå (född 2007)

22. Karl Sterner, Frölunda

24. Linus Eriksson, Djurgården

25. Hugo Orrsten, Örebro

26. Alexander Zetterberg, Örebro

29. Adam Hesselvall, Södertälje

