Det har varit mycket skriverier om Ivan Fedotov de senaste två åren.

Men nu ser målvakten slutligen ut att få chansen i Nordamerika – han bryter nämligen med CSKA Moskva och uppges åka över till Philadelphia Flyers.

Ivan Fedotov skrev NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers 2022 men efter flera om och men har målvakten ändå blivit kvar i Ryssland och den här säsongen har han spelat för CSKA Moskva i KHL.

Under torsdagen meddelar dock CSKA Moskva att kontraktet med Fedotov bryts. Han hade egentligen avtal med storklubben i två år men det bryts nu efter en säsong där Fedotov var förstemålvakt för klubben.

Enligt uppgifter, både från Ryssland och Nordamerika, kommer då 27-åringen att åka över till Nordamerika och slutligen ansluta till Flyers – två år efter att kontraktet med NHL-klubben skrevs.

Everyone’s being very careful here for obvious reasons, but it is believed Fedotov is en route to beginning his NHL career for the Flyers. Wasn’t aware until news broke this morning, but all sides have worked on a solution for the last few weeks. https://t.co/Xb9ermvzjq