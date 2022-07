Ivan Fedotov greps av rysk militär i fredags med anledningen av flytten till NHL. Målvakten som anklagades för att undvika militärtjänst, har enligt uppgifter nu fått en okänd injektion.

– Han ser inte ut att må bra, sade advokaten Alexej Ponomarev under lördagen.

Han vaktade det ryska målet i OS i Peking, tog hem Gagarin Cup med sitt CSKA Moskva och utsågs till hela ligans bästa målvakt. Ivan Fedotovs bedrifter under den gångna säsongen gav honom en flytt till NHL och Philadelphia Flyers. Men nu har 25-åringen stoppats av den ryska militären. Han anklagas för att undvika militärtjänst och greps under fredagen.

Den olympiska nyhetssajten Inside The Games skriver att Fedotov flyttades till ett mönstringskontor efter gripandet. Han ska senare fått ont i magen och förts till sjukhus. Han ska tidigare under mönstringen klagat på magsmärtor och en potentiell förgiftning. Fedotovs advokat berättade för sajten under lördagen att han inte är inskriven på samma sätt som andra patienter.

– Just nu kan vi inte säga exakt hur saker ligger till. Varken vi eller hans föräldrar får besöka honom. Han säger att han har fått någon form av injektioner, men han vet inte med vad. Han fick veta att det var utskrivet av en läkare. Han ser inte ut att må bra, sade advokaten Alexej Ponomarev.

“De tog ut honom från sjukhuset på natten”

Under söndagen berättar advokaten för sports.ru att Fedotov under natten har skickats till den ryska flottans bas utanför Murmansk, 135 mil från S:t Petersburg.

– De tog ut honom från sjukhuset på natten, och då finns det ingen information, säger Alexey Ponomarev.

TV: Tillbakablick: JVM-kaoset