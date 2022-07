Rysslands OS-målvakt Ivan Fedotov planerade att resa till USA efter att ha skrivit på ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers.

Då ska han enligt ryska medier ha gripits och han anklagas nu för att ha försökt undvika militärtjänst.

– Vi är medvetna om uppgifterna och undersöker situationen, säger Flyers general manager Chuck Fletcher.

Ivan Fedotov hade en toppsäsong under 2021/22. Han var Rysslands förstemålvakt under OS där det ryska laget tog silver och sedan ledde Fedotov CSKA Moskva till triumf då de blev Gagarin Cup-mästare där Fedotov storspelade hela slutspelet. Efter säsongen utsågs 25-åringen till KHL:s bästa målvakt.

Efter succén skrev Ivan Fedotov på ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers, som hade draftat honom 2015.

Men nu har ryska sajten sport-express.ru uppgett att Ivan Fedotov har gripits hemma i Ryssland.

Enligt tidningen Fontanka berättade han nyligen för ledningen i CSKA Moskva att han skulle lämna både laget och landet. Men under fredagen ska han ha gripits utanför en hockeyarena i St. Petersburg. Detta ska ha varit på uppdrag av den ryska militära åklagarmyndigheten. Polisen ska ha bett honom följa med till det militära registrerings- och mönstringskontoret där han har hölls kvar under dagen.

Journalisten Alexej Stjevtjenko har delat ett videoklipp som uppges visa gripandet.

Orsaken bakom gripandet ska vara att Fedotovs planerade flytt till Philadelphia var en form av smitning då han undviker militärtjänstgöring. Eftersom CSKA Moskva är ryska arméns lag anses han i praktiken tillhöra armén och i Ryssland ingår också ett års obligatirsk militärtjänst som myndigheterna menar att Fedotov har försökt undvika.

Enligt Fotanka kan smitning från militärtjänstgöring straffas med upp till två års fängelse i Ryssland. Tidningen skriver också att det inte finns något som hindrar militären från att skicka Fedotov till armén direkt.

Under fredagsnatten gick Philadelphia Flyers också ut med ett uttalande kring det hela.

– Vi är medvetna om uppgifterna och undersöker situationen. Vi har inga ytterligare kommentarer just nu, säger Flyers general manager Chuck Fletcher.

