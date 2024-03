ANNONS

Luleå är rejält illa ute i SM-kvartsfinalen.

Växjö vann nämligen för tredje matchen i rad och Luleå har nu hamnat i ett “omöjligt” 0-3-läge i serien.

– Vi är slarviga med pucken, det är oerhört frustrerande, säger Luleås lagkapten Erik Gustafsson till TV4.

Växjö vann båda matcherna nere i Småland och Luleå HF var då pressade att vinna hemma i Norrbotten för att inte hamna i ett “omöjligt” 0-3-underläge.

Men Växjö Lakers var hetare under måndagskvällen och vann även med 3-2 för att kunna sätta en fot i ännu en semifinal i SM-slutspelet.

I den första perioden var det egentligen inget snack om saken då Växjö var det klart bättre laget och hade rättvist ledningen då backkuggen Keegan Lowe stuckit upp och gjort 0-1 efter 14 minuters spel.

🚨Keegan Lowe ger Växjö ledningen. pic.twitter.com/s6WMEPWGyn — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) March 25, 2024

Erik Gustafssons frustration: “Har varit under all kritik hela serien”

När den andra perioden började så kom Luleå ut som ett helt nytt lag och dominerade tillställningen vilket också ledde till kvitteringen. Oskari Laaksonen var tillbaka efter att ha missat de två första matcherna med skada och han höll sig då framme och slog in en retur för 1-1 efter knappt tolv minuter spel i andra perioden.

Växjö hade inte skjutit ett enda skott på mål innan Luleås kvittering men direkt efter 1-1 så lyfte sig bortalaget direkt. Bara 34 sekunder efter 1-1-målet så stack Växjö upp efter en felpassning av Luleå och backen Gabriel Carlsson kom i ett friläge där han såg till att Växjö återtog ledningen på sitt första skott i mittperioden.

I slutet av perioden kom även 1-3 då Växjö återigen drog iväg i en kontring och den här gången kunde Ludvig Nilsson stöta in pucken efter en fin framspelning av Marcus Sylvegård.

Luleås lagkapten Erik Gustafsson var då kritisk mot lagets insats.

– Vi är slarviga med pucken i anfallszon efter att vi egentligen har steppat upp spelet avsevärt från första perioden och det är ju vi som för spelet. Sedan slår de två-tre passningar och de är igenom mittzon och då får de enkla målchanser. Det är oerhört frustrerande. Jag tycker att mittzonspressen har varit under all kritik hela serien, säger Gustafsson till TV4 under andra pausen.

Växjöbacken Gabriel Carlsson var dock desto nöjdare, speciellt efter att ha gjort sitt första slutspelsmål i karriären.

– Som back hamnar man inte i de situationerna så ofta, jag fick väl lite av en blackout eller något. Sedan på något sätt går den in. Jag missar nästan pucken där, säger Carlsson och menar att det är starkt att leda trots Luleås tidiga anstormning:

– De får lite momentum där men jag tycker ändå att vi håller det hyfsat kontrollerat. Vi chippar ut pucken när det behövs och så. Det är psykologiskt att ändå göra två mål där.

Luleå i omöjligt läge: “Slarvar för mycket”

Luleåtränaren Thomas Berglund var frustrerad efter att Luleå tappat matchen strax efter sin kvittering.

– Vi kommer försöka gå in aggressivt här. Vi gör en bra period, vi äger första 13 minuterna och får in en kvittering men sedan tappar vi markeringen två gånger. Växjö är ett bra lag och hugger på lägena vi ger dem. Vi slarvar lite för mycket, säger Berglund innan tredje perioden.

I slutperioden så hade Växjö full kontroll på tillställningen och Luleå lyckades i princip inte skapa ett enda läge under de första 15 minuterna. De försökte sedan få till en forcering i slutet och lyckades skapa lite tryck under de sista minuterna. Brendan Shinnimin fick in en reducering med 42 sekunder kvar men det räckte inte hela vägen.

Växjö kunde i stället hålla undan och vinna med 3-2 vilket gör att de leder med 3-0 i matcher. Om Växjö vinner även på onsdag så säkrar de då avancemang till semifinal medan Luleås säsong i sådana fall skulle vara slut.

Luleå – Växjö 2–3 (0-1,1-2,1-0)

Luleå: Oskari Laaksonen, Brendan Shinnimin.

Växjö: Keegan Lowe, Gabriel Carlsson, Ludvig Nilsson.

Växjö leder serien med 3-0 i matcher.

