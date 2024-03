Det blev heta känslor på Detroits träning under onsdagen.

Svenske forwarden Lucas Raymond rök då ihop med backen Ben Chiarot och lagkamraterna fick gå in och sära på spelarna.

Detroit Red Wings har gått tungt den senaste tiden och förlorat sex raka matcher i NHL vilket gör att de har tappat sin slutspelsplats. Så sent som i natt åkte laget på en tung 7-3-förlust borta mot divisionsrivalen Buffalo Sabres.

Det är då frustrerat inom Detroit och det märktes under onsdagens träning då det blev heta känslor.

I samband med en övning på träningen så rök svenske Lucas Raymond ihop med backen Ben Chiarot. De båda lagkamraterna tog tag i varandra och delade även ut några knuffar/slag mot varandra med handskarna på. Det hela fångades på video av WXYZ Detroit:s sportsankare Jeanna Trotman.

Frustration at Red Wings practice. Ben Chiarot and Lucas Raymond got into at practice and had to be broken up. pic.twitter.com/Bqjvcu08Vm