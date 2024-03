ANNONS

Landslagsmeriterade Ronja Mogren värvades som en tänkt stjärnspelare för Skellefteå AIK:s satsning mot SDHL. En satsning som bar frukt. I helgen säkrade klubben sin historiska uppflyttning.

– Det är en riktigt rolig grupp att få vara med i och en speciell känsla att få vara med om att hjälpa laget att ta steget upp, säger den tidigare VM-spelaren till hockeysverige.se.

För andra säsongen i rad får vi ett nytt lag i SDHL. Inför säsongen 2023/24 var det Frölunda som tog steget upp. Inför säsongen 2024/25 får SDHL bekanta sig med Skellefteå. Detta efter att västerbottniskorna slagit AIK i två raka matcher.

En av Skellefteås nyckelspelare har varit landslagsspelaren Ronja Mogren som kom till klubben under säsongen från MoDo.

– Vi kom in i den här kvalserien med en bra känsla och hade ganska bra koll på motståndet, berättar Ronja Mogren för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att vi gick in med helt rätt inställning. Vi spelade vårt spel mot AIK och har hela tiden trott på vår grupp. I och med det tog vi steget upp.

“Vi lägger oss inte ner”

Ronja Mogren har tidigare under säsongen spelat med MoDo mot AIK och hade en ganska bra koll vad för motstånd Skellefteå hade att förvänta sig.

– AIK har spelat i högsta ligan under hela säsongen och har då spelat i ett högre tempo än vad vi gjort.

– Jag tycker att vi ändå var beredda på det och gick in med inställningen att vi måste jobba ännu hårdare för att ta dom här matcherna.



Vad var det som till slut avgjorde?

– Viljan i gruppen och allt hårt jobb vi gjorde där ute i båda matcherna. Vi lägger oss inte ner utan kämpade och tog det helt enkelt match för match.



Är det just själva gruppen som är nyckeln till framgången?

– Ja, det skulle jag absolut säga. Nu har jag bara varit här i Skellefteå AIK under halva säsongen, men det har varit lätt att komma hit och alla har varit välkomnande.

– Det är en riktigt rolig grupp att få vara med i och en speciell känsla att få vara med om att hjälpa laget att ta steget upp.



Går det att klä ord på känslan när det stod klart att ni var klara för SDHL?

– Det var bara glädje. Det finns inte mycket mer att säga, skrattar Ronja Mogren som tycker att avancemanget med Skellefteå är något av det största hon upplevt på rinken.

– Det är absolut med där uppe i toppen och riktigt roligt.



Under playoff har Ronja Mogren svarat för fyra mål och totalt fem poäng på sex matcher. I andra matchen mot AIK stod hon dessutom för det matchavgörande 2-1 målet.

– Jag känner mig nöjd med min prestation och gjorde absolut vad jag kunde. Det var med hjälp av mina lagkamrater som både jag och laget kunde vara framgångsrika tillsammans.

“Det var speciellt - mycket folk som stod och väntade”

Mottagandet i Skellefteå då laget kom hem i natt var något Ronja Mogren sent kommer att glömma.

– (Skratt) Det var speciellt och mycket folk som stod och väntade på oss. Att få komma hem och fira med nära och kära var speciellt.



Hur har dagen varit?

– Den har varit bra med mycket glädje och jag bara njuter de här dagarna.



Ditt kontrakt med Skellefteå går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

– Min säsong är just nu över. Sedan får vi helt enkelt se vad som händer framöver.



Har du pratat med Skellefteå om en fortsättning?

– Vi har inte hunnit dit ännu utan just nu njuter vi bara av det vi åstadkommit. Sedan får vi ta den andra om en vecka eller så.



Blir det mer firande idag eller vad väntar här näst?

– Nu blir det firande med familjen, vännerna och laget förstås, avslutar Ronja Mogren.