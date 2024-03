ANNONS

Han plockades in sent under säsongen och fick debutera i Hockeyallsvenskan.

Nu förlänger Ludvig Georgsson sitt avtal med Almtuna.

Efter dryga fyra säsonger kom till slut chansen. 1 februari meddelade Almtuna att man plockat in Ludvig Georgsson från Brödernas/Väsby för att ge honom en första chans i Hockeyallsvenskan. Därefter har han “imponerat sedan dag ett” som klubben nu utrycker det när man förlänger avtalet med 23-åringen.

– Vi är väldigt glada att Ludvig har valt att stanna hos oss i Almtuna. Ludvig är en spelare som vi anser har goda möjligheter att fortsätta utvecklas till att bli en väldigt duktig spelare, säger sportchefen Nicklas Danielsson på klubbens hemsida.

Totalt har backen stått för ett mål och en assist under sina första tio matcher i allsvenskan. Under dessa har han fått stort förtroende och i vissa fall varit uppe och nosat på runt 20 minuters istid.

Det nya kontraktet gäller till och med säsongen 2025/26.

