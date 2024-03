ANNONS

Aleksander Barkov bjöd på show på Manhattan i natt. I förarbetet till Sam Reinharts 1–1-mål mot New York Rangers stod den finske stjärnan för en riktig läcker delikatess.

– Han förstår inte hur sjukt det där är, säger lagkamraten Ryan Lomberg.

Det var halvvägs genom den andra perioden som Aleksander Barkov bjöd publiken i Madison Square Garden på hockeygodis.

I samband med ett powerplay-spel fick Barkov pucken innanför offensiv blå, där pucken studsade upp i luften efter att han mottagit passningen från Carter Verhaeghe varpå Barkov lobbade pucken över K'Andre Millers klubba innan han föll framlänges och i samband med fallet lyckades spela över pucken till Sam Reinhart som tämligen enkelt kunde stöta in 1–1-pucken bakom Igor Sjestjorkin.

– Han förstår inte hur sjukt det där är. Han är så nonchalant att det där bara är som vilken assist som helst. Att få se det live och se lagets reaktion… Det var ett rätt fint mål, säger lagkamraten Ryan Lomberg till NHL.com.

“Det hände så snabbt”

Barkov tog det hela med ro.

– Det hände så snabbt. Pucken var i luften och jag försökte bara få kontroll på det “Rhino” stod på bortre stolpen och jag gav pucken till honom, säger Barkov.

– Det var rätt snyggt och samtidigt lite väntat från honom, säger Reinhart.

Målet var det första av två mål för Reinhart i matchen som Panthers vann med 4–2. Floridaforwarden har nu producerat 44 mål på 62 matcher och ligger med den noteringen på en andraplats i NHL:s skytteliga, nio mål bakom skytteligaledaren Auston Matthews.

Både Oliver Ekman Larsson och Gustav Forsling skrev in sig i poängprotokollet i segermatchen, där Ekman Larsson stod för en assist medan Forsling noterades för två passningspoäng. Mika Zibanejad loggade närmare 22 minuters istid i matchen för Rangers, men lämnade isen poänglös.

New York Rangers – Florida Panthers 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

New York: Will Cuylle (11), Chris Kreider (31).

Florida: Sam Reinhart 2 (44), Ryan Lomberg (5), Anton Lundell (9).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.