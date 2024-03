ANNONS

Jonas Berglund har inte spelat sedan 23 januari.

Men nu är centern på väg tillbaka i spel igen och gör troligtvis comeback innan grundseriens slut.

– Jag har längtat efter det här och det har tagit lång tid, säger Berglund till Norrbottens-Kuriren.

När Luleå och Växjö möttes i SHL den 23 januari delade Robert Rosén ut en tackling på Jonas Berglund precis i matchens slutsekund vilket ledde till ett större bråk mellan de båda lagen efter slutsignalen.

Berglund har sedan varit skadad och missat 13 raka matcher för Luleå HF. Men nu är centern snart tillbaka. Under måndagen tränade 33-åringen för fullt med resten av laget för första gången sedan skadan.

– Det känns bra. Det var inga större problem. Det handlar om att få upp flåset och få känna på några närkamper, säger Berglund till Norrbottens-Kuriren.

Hoppas vara tillbaka redan den här veckan

Luleå planerar för att Berglund ska vara tillbaka i spel till grundseriens sista match om en vecka men han själv har förhoppning om att kunna göra comeback redan den här veckan.

– Nej, vi får se. Jag hoppas det (spel denna vecka). Originalplanen är nästa tisdag (då möter Luleå Färjestad borta i sista omgången). Men mycket kan hända, säger Berglund.

Även om han tränade fullt ut med laget för första gången under måndagen så har Berglund gått på is under nästan tre veckors tid.

– Jag är inte helt färsk på isen. Men det är kul att få vara tillbaka med grabbarna och köra igen. Jag har längtat efter det här och det har tagit lång tid.

Jonas Berglund har haft sin mest produktiva säsong i år då han sköt elva mål på 35 matcher för Luleå innan skadan och han satte då nytt personligt målrekord i SHL. Hans tidigare bästa notering var nio mål från säsongen 2019/20. Totalt har Berglund spelat 406 SHL-matcher, alla i Luleå, under sin karriär.

