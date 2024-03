ANNONS

Falu IF:s damlag lyckades inte ta sig hela vägen till SDHL. Men Johan Fransson, som tog över som huvudtränare i början av säsongen, är sugen på att fortsätta med laget.

– Det vore roligt att bygga vidare på det Falun har byggt upp de senaste åren, säger Fransson till Falu-Kuriren.

Under Johan Franssons ledning tog sig Falu IF hela vägen till en semifinal i SDHL-kvalet, där man tillslut föll mot Skellefteå AIK. Men efteråt var tränaren nöjd över sitt lags insats, och han berättar för Falu-Kuriren att han är imponerad över hur laget stod sig mot de större klubbarna.

– Vi gör en jättebra förstaperiod, men räcker inte riktigt till. Det är kanske det som skiljer oss från topplag som Skellefteå och Färjestad i den här serien. De är lite vassare i de avgörande momenten och har en större bredd i sina trupper, säger han till FK.

Fransson kom in i Falu IF som andretränare till Jimmy Stenvall inför säsongen. Tidigt in på säsongen lämnade Stenvall sitt uppdrag, och tog senare istället över klubbens herrlag. Fransson fick då ta huvudansvaret för damlaget – direkt under sin första säsong som tränare på seniornivå.

“Vore roligt att bygga vidare”

Fransson berättar att han är sugen på att fortsätta med klubben, och att han ska prata med klubbledningen om framtidsplanerna.

– Jag skulle definitivt kunna tänka mig att fortsätta, bara man får se vilka förutsättningarna blir. Säsongen har precis tagit slut så det är svårt att säga, men samtidigt känns det som att jag precis har börjat och att det vore roligt att bygga vidare på det Falun har byggt upp de senaste åren, säger han till FK.

39-åringen berättade för Hockeysverige.se inför säsongen att han har en dröm att att coacha utomlands någon gång i framtiden, men att gärna stannar längre än denna säsongen i Falun.

– Det är en liten drömvision jag har, men nu vill jag först och främst göra ett så bra jobb som möjligt i Falun och jag har inte som mål att bara ta det här en säsong för att sedan hoppa vidare, sa han då.

