Mantas Aramlis stängs av fyra matcher för slaget i huvudet på Olli Palola.

För hockeysverige.se ger Leksands sportchef Thomas Johansson sin syn på straffet – och knocken.

– Det är såklart inte något vi i Leksand försvarar, att man agerar som Mantas gjorde, säger “Tjomme”.

Det blev fyra matchers avstängning och böter för Leksands Mantas Armalis efter slaget mot huvudet på Oskarshamns Olli Palola. En dom som Leksands sportchef Thomas Johansson tycker så här om:

– Utifrån hur situationen var är det ändå rätt rimligt. Vi tittade på lite andra situationer där det var slag mot huvudet. Där man står försvarslös och någon klipper till. Jag tror det bland annat var (Juhani) Tyrväinen som hade något slag i bakhuvudet på Joel Lundqvist, vilket gav två matcher.

– Vi trodde att avstängningen skulle ligga mellan två och fem matcher så fyra matcher var i en paritet med vad vi förväntade oss.



Hur tänker du kring hur Mantas Armalis agerade i själva situationen?

– Klart att det inte är försvarbart att bete sig på det sättet, så är det. Mantas är djupt ångerfull utifrån situationen och resultatet utav hans agerande.

– Det är såklart inte något vi i Leksand försvarar, att man agerar som Mantas gjorde.

“Spearing är något av det fulaste man kan hålla på med i ishockey”

Upprinnelsen till situationen är en spearing i sidan på Mantas Armalis från Olli Palola.

– Det är ändå starten till hela den här situationen, när han sticker klubban i sidan på Mantas.

– Mantas reaktion tyder på att det inte var någon lätt pet med klubban utan den var rätt rejäl. Annars tror jag inte Mantas hade inte brytt sig speciellt mycket om det där.

– Jag tycker inte det heller är okej. Spearing är något av det fulaste man kan hålla på med i ishockey. När jag spelade fick man lära sig rätt snabbt att sådant är något man inte håller på med. Utifrån det tycker jag inte att det var snyggt gjort av honom.



Thomas Johansson har även haft kontakt med Oskarshamns sportchef, Thomas Fröberg, kring situationen.

– Ja, jag har surrat med Fröberg och checkat av. Allt verkar efter omständigheterna vara okej med Oskarshamnsspelaren.

Mantas Armalis var ångerfull efter slaget på Olli Palola. Foto: Suvad Mrkonjc/Bildbyrån

Med det här kommer ett drev på främst sociala medier mot både Mantas Armalis och Olli Palola, hur tänker du kring det?

– Jag har inte följt vad som skrivits, men i sådana här situationer blir det ofta två delade läger. Några tycker si och andra så.

– Man måste kunna hantera samtalen utan att det ska gå över styr oavsett vem det är och vilket sammanhang.

– Det är lite av den tiden vi lever i också, att känslostyrda människor bakom knapparna på sociala medier uttrycker sig på ett ibland otroligt dåligt sätt. Tyvärr är det här något som både spelare och ledare runt föreningar får lära sig att hantera när saker och ting händer.

– Många har rätt mycket åsikter om vem som har rätt eller fel, började eller inte började och sådana saker. Att ett drev ska behöva uppstå är tragiskt.

“Då måste vi kanske titta över situationen och agera på ett annat sätt”

Match imorgon igen, vem kommer vara målvakt bredvid Filip Larsson i matchen mot Frölunda?

– Jag vet inte, men jag utgår ifrån att det är en av våra juniormålvakter som sitter på bänken imorgon, men vi får väl se.



Ni har Tingsryds Daniel Rosengren som namngiven målvakt, är det aktuellt att plocka in honom?

– Ja, precis. Även under säsongen, om någon av mina målvakter är sjuk använder vi först och främst målvakter från vår egna organisation. Det är inget annat förfarande än det.

– Om det sedan skulle hända Filip någonting måste vi kanske titta över situationen och agera på ett annat sätt.

– Precis som under en vanlig säsong, om Filip eller Mantas är sjuk, får en av våra juniorkeeprar vara backup.



Leksands lagkapten, Patrik Zackrisson, saknades mot Oskarshamn, men Thomas Johansson tror att han eventuellt spelar i torsdagens match.

– Jag tror ”Zacke” kan vara tillgänglig för spel imorgon. Laget är på väg hem från Oskarshamn så jag har ingen riktigt status på ”Zacke”, eftersom jag inte träffat honom idag, eller gruppen i övrigt.

– Jag får vänta till imorgon innan jag vet vila spelare som är tillgängliga, avslutar Thomas Johansson.

