Strauss Mann gjorde succé i Skellefteå säsongen 2021/22.

Men därefter har det gått tyngre för amerikanen och nu skickas han ner till farmarligans farmarliga ECHL för andra säsongen i rad.

2021 flyttade en ung amerikansk målvakt till Sverige för spel i Skellefteå AIK. Strauss Mann kom sedan att göra stor succé i Västerbotten där han utgjorde att av ligans bästa målvaktspar tillsammans med Gustaf Lindvall.

Under säsongen 2021/22 fick Mann då spela både OS och VM för USA efter succén i SHL. Efter säsongen fick han även ett NHL-kontrakt med San Jose Sharks.

25-åringen hade dock en jobbig säsong i fjol med svag statistik i AHL vilket ledde till att han även fick spela i farmarligans farmarliga ECHL. Till den här säsongen fick Mann då inget nytt NHL-kontrakt utan skrev ett AHL-avtal med Laval Rocket, farmarlag till Montréal Canadiens.

Inte heller i Laval har spelet lyft för burväktaren. Även om han visserligen noterades som målskytt i en match i höstas har Mann haft det tufft under vintern. På 15 matcher i AHL har han endast två vinster samt 87,9 i räddningsprocent och 3,69 insläppta mål per match.

Det gör att Strauss Mann nu skickas ner till ECHL ånyo där han kommer att spela med Trois-Rivieres Lions.

Le Rocket a cédé le gardien Strauss Mann aux Lions de Trois-Rivières.



Goaltender Strauss Mann has been reassigned to the Trois-Rivières Lions. pic.twitter.com/dpz22uq5Va