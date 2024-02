Tobias Björnfot har missat en månads spel på grund av skada.

Men nu är backen på väg tillbaka – och skickas då ner till farmarlaget av Vegas Golden Knights.

Strax efter nyår sattes Tobias Björnfot upp på waivers av Los Angeles Kings och efteråt plockades svensken upp av regerande Stanley Cup-mästarna Vegas Golden Knights.

22-åringen hann dock bara spela två matcher för sin nya klubb innan olyckan var framme. Backen åkte nämligen på en skada och har sedan inte spelat för Vegas på över en månad. Klubben har dock inte specificerat vad för skada som Björnfot har lidit av.

Men nu är han på väg tillbaka.

Vegas meddelar nämligen att Tobias Björnfot skickas ner till farmarlaget Henderson Silver Knights för att komma i form igen efter skadan.

Updates: Byron Froese has been recalled to the Golden Knights and Brendan Brisson has been assigned to the @HSKnights.



Tobias Bjornfot has also been assigned to Henderson on a long-term injury conditioning loan.#VegasBorn | #ForgeTheKnight pic.twitter.com/0fqmko6uBu