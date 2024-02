Division 2-fynden – spelarna som gör ett stort avtryck i Hockeyettan

ANNONS

Några plockades in inför säsongen, andra har kommit till längs med vägen. Vad de har gemensamt är att de på ett eller annat sätt har blivit succéer i Hockeyettan. Precis som varje år har några spelare fyndats från division 2 och klivit fram som fullfjädrade Hockeyettan-spelare. Det har blivit dags att rikta strålkastarljuset mot dessa.

Ifjol var det lite större och mer prominenta namn som lyftes från division 2 och in i Hockeyettan, men succéerna saknas inte den här säsongen heller. Ett koppel av spelare har värvats från den lägre nivån och presterat på en väldigt hög nivå när de klivit in i Hockeyettan den här säsongen.

Vissa öser in poäng, andra arbetar väldigt förtjänstfullt och några målvakter har stått ut. Vi har fått se latebloomers och några fullständigt oväntade succéer.

Det har blivit dags att rikta fokus mot division 2-fynden som gör ett riktigt positivt avtryck i årets upplaga av Hockeyettan.

Victor Lindman, fw, Alvesta

Det är aldrig försent att bli en Hockeyettan-stjärna. Lindman gjorde några Hockeyettan-försök i början av karriären, men blev aldrig riktigt bofast. Nu har han hunnit fylla 30 och gjorde ett nytt (sista?) försök genom att ansluta till nykomlingen Alvesta. I sex långa säsonger har han pryglat in division 2-poäng och nu fick han chansen att visa att hans kvaliteter håller även en våning upp. Lindman har varit en fröjd att skåda i Alvesta. En spelare som lirar med känslor och energi och som dessutom varit poängstark på ett sätt som nykomlingen verkligen behövt. En storsuccé!

Victor Lindman. Foto: Bildbyrån

Marcus von der Geest, fw, Lindlöven

På division 2-nivå har det aldrig funnits anledning att ifrågasätta hans färdigheter, men det har varit lite kantboll i stort sett varje gång 30-åringen försökt sig på Hockeyettan. Inte direkt dåligt, men heller inte så lyckat som man kanske trott att det skulle bli. Fram till nu. I Lindlöven tycks den rutinerade liraren ha hittat helt rätt och blivit en väldigt viktigt del av det kollektiv som tagit laget till toppen av Allettan. Kul att se karriärer som blomstrar även under sina andra halva. Kan von der Geest bygga vidare på den här säsongen blir det väldigt intressant.

Mike Sjöberg, m, Segeltorp

Fjolåret blev lite buckligt. Mike Sjöberg värvades till Boden där de i slutändan inte verkade särskilt intresserade av att satsa på honom och istället avslutade han säsongen i division 2 med Nittorp. Till den här säsongen skrev han på sent för Segeltorp, men har blivit det nederlagstippade lagets solklare etta och spelat på en väldigt hög nivå. Att vakta kassen i Segeltorp innebär mängder av skott och att man ställs inför luriga lägen och Sjöberg har garanterat tagit väldigt stora lärdomar den här vintern. Står han inte i kassen hos en lite större klubb kommande säsong blir jag förvånad.

Mike Sjöberg har haft mycket att stå i, i Segeltorp-kassen. Foto: Skärmdump

Calle Westerlund, b, Strömsbro

Ifjol gjorde 21-åringen bra med poäng för stadskollegan Valbo i division 2, men att han skulle fortsätta på exakt samma väg i Hockeyettan var det kanske ingen som väntade sig. Det är emellertid exakt vad Westerlund har gjort. Han har klivit fram som Strömsbros i särklass poängbästa back och varit en nyckelfaktor i lagets framgång från blålinjen. 20 poäng (4+16) på 30 matcher som back sin första riktiga säsong i Hockeyettan är riktigt starka papper.

Albin Säteri, fw, Kalix

Man kan snacka om succévärvning och man kan snacka om succévärvning. Albin Säteri måste förstås få ett stort utropstecken efter sitt epitet. 23-åringen hade en samlad Hockeyettan-erfarenhet av två matcher på lån i Strömsbro (säsongen 21/22) och hade mest lallat omkring i division 2 och 3 innan han plockades in till Kalix i samband med transferdeadline. Sedan dess är allt som en saga. Forwarden har plockat upp den offensiva taktpinnen och producerat totalt åtta poäng (fyra mål och fyra assist) på fem matcher i Hockeyettan. Det har varit en show. Riktigt, riktigt imponerande.

Albin Säteri har gått i bräschen för Kalix. Foto: Skärmdump

Robin Uhr, fw, HC Dalen

Den 26-årige forwarden är i grunden en Dalen-produkt, men färgade aldrig i a-laget när han skulle lämna juniorerna för seniorhockeyn och har fått ta den långa vägen via division 2. Färden har gått via sex långa säsonger i klubbar som Boro/Vetlanda, Värnamo och Nittorp innan han till den här säsongen återigen fick chansen i moderklubben. Man kan knappast säga annat än att forwarden tagit den chansen. Han är ingen poängspruta direkt, men har visat upp en imponerande arbetsmoral som definitivt gör honom till en Hockeyettan-spelare. Passar utmärkt in i HC Dalens sätt att kämpa hockey.

Ifjol fick den unge keepern spela en halv period i Hockeyettan för Kiruna AIF innan han skickades ut i kylan och sedermera gömdes undan hos Grästorp i division 2 resten av säsongen. Med det i färskt minne var det knappast mer än rimligt att det fanns en viss skepsis när Visby/Roma valde att värva honom inför den här säsongen. Det doftade budgetalternativ lång väg. Men Andersson har givit tvivlarna på nöten och under Filip Lindblads skadefrånvaro klivit fram med riktigt imponerande spel. Något som gör att ögänget inte behöver känna sig helt osäkra om nu Brynäs skulle bestämma sig för att rycka målvaktsstjärnan Lindblad vid deadline.

Sebastian Andersson. Foto: Skärmdump

Ludwig Månegarm, fw, Surahammar

Forwarden har gjort Hockeyettan-försök tidigare, med så väl Borlänge som Linden, utan att riktigt få fäste. Men den här gången var det dags. Ett hårt ansatt och plågsamt underpresterande Surahammar valde att plocka in Månegarm från grannföreningen Hallstahammar och han svarade upp direkt. 22-åringen har tagit på sig en roll som poängproducent och faktum är att när han hittar in i protokollet då vinner Surahammar för det allra mesta. Skulle det bli så att laget klarar sig undan negativt kval kommer han kunna ta åt sig i alla fall en liten del av äran. Han kom in med energi.

Viktor Andersson, mv, Enköping

Inledningen av säsongen var en enda lång målvaktscirkus i Enköping som på grund av skador och avhopp hade det oroväckande stökigt. Men tillslut hittade man Viktor Andersson som efter flertalet säsonger i Hockeyettan (med gäng som Skövde, Borås och Wings) hade tänkt sig att spela sin hockey med Spånga i division 2. 26-åringen kom omedelbart in med härlig energi och spelade på en nivå som var värd betydligt mer än de få poäng laget ändå lyckades plocka. Säsongen som helhet har varit grå i Enköping i år igen, men Viktor Andersson har visat att han definitivt inte var slut som Hockeyettan-artist.

Viktor Andersson. Foto: Skärmdump

William Hedman, fw, Segeltorp

Forwarden har gjort bra med poäng för division 2-gänget Sollentuna i några vintrar och väntade inte med att presentera sig när han plockades in till Hockeyettan under vårseriens gång. I sin första match för Segeltorp svarade Hedman för 2+1 och var i allra högsta grad bidragande till att sänka bottenkollegan Mjölby. Efter det har han bara fortsatt på inslagen väg. Framförallt visar 21-åringen upp en härlig spelglädje och använder sin kroppshydda på ett vägvinnande sätt. Blir han inte bofast i Hockeyettan efter det här inhoppet vore det väldigt märkligt.

William Hedman försöker sig på ett konstnummer mot Linden. Foto: Skärmdump

