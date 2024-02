ANNONS

Gabriel Carlsson fick göra Tre Kronor-debut i veckans turnering.

Han imponerade då och utsågs även till matchens lirare för Sverige i förlusten mot Finland.

– Jag hoppas att man kan få fortsatt förtroende, säger backen till hockeysverige.se.

– Han gör bra ifrån sig och har mer att göra i den här kostymen, säger assisterande förbundskapten Nicklas Rahm.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

En av nyheterna i Tre Kronor till veckans turnering i Karlstad var att Växjöbacken Gabriel Carlsson blev uttagen och fick debutera i landslaget.

Det blev dock inte något perfekt avslut för Carlsson och Sverige eftersom Beijer Hockey Games slutade i förlust med 2-1 mot Finland i sista matchen sedan Emil Larmi gjort en kanonmatch i det finska målet.

– De kommer ut ganska hårt och kampar ordentligt. De får första kassen men sedan jobbar vi oss in i matchen mer och mer och tar över efter halva matchen. Sedan storspelar ju Larmi, släkten är värst. Han gör några fantastiska räddningar, det var väl han mot oss där i slutet, säger Carlsson till hockeysverige.se.

Carlsson och Larmi spelar tillsammans i Växjö så han visste redan att det skulle vara tufft att göra mål på honom.

Hade ni Växjökillar, som känner Larmi, pratat lite extra om hur ni skulle få hål på honom?

– Det är väl lite som med alla målvakter att få in mycket gubbar och trafik framför mål, det är då de brukar få problem. Vi hade kanske lite problem att få in någon extra gubbe och skymma honom. Sedan gör han många fina sidledsförflyttningar och täpper till ordentligt, säger backen och fortsätter:

– När han är bra så är han väldigt bra, det visade han i dag. Han har haft några sådana matcher för oss i Växjö också. Men är väl glad för den skullen att man har honom i klubblaget och det bäddar gott inför slutet av säsongen i SHL.

Gabriel Carlsson utsågs till matchens lirare – och hyllas

I den första perioden stod Gabriel Carlsson för en av matchens främsta höjdpunkter som ledde till ett av de största jublet i Löfbergs Arena. Han tacklade nämligen Finlands målskytt Eemeli Suomi så att denne trillade in i det svenska båset.

– Den vill man ta med sig in i framtiden. Det kändes som att han vände ryggen emot lite och var inte beredd på att jag kom. Det är alltid extra kul när han faller in lite över sargen, säger Carlsson om situationen.

För 27-åringen var detta hans första matcher i Tre Kronor och Carlsson imponerade då direkt. Efter stabila insatser mot både Tjeckien och Schweiz höjde han sig till söndagens match mot Finland.

Växjöbacken fick nämligen pris som matchens lirare i Tre Kronor medan Larmi fick pris som den bästa spelaren i Finland. Efteråt hyllas Carlsson av assisterande förbundskaptenen Nicklas Rahm, som också jobbar med backen till vardags i Växjö.

– Det är jättekul att han hittar den här internationella nivån direkt. Han har ett lugn i sitt spel, har räckvidden, skridskoåkningen och spelsinnet. Det är kul för “Gabbe” och han blev dessutom utsedd till matchens lirare här. Han gör bra ifrån sig och har mer att göra i den här kostymen, säger Rahm.

Växjölagkamraterna Carlsson och Larmi prisades efter matchen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

“Vill göra ett så gott intryck som möjligt”

Gabriel, vad säger du själv om dina prestationer här i de första Tre Kronor-matcherna?

– Det gick bra. Första matchen är alltid lite speciell när det är nytt system och en lite annan typ av hockey än vad man är van vid. Jag tycker att jag kommer in i det mer och mer. I dag mot Finland, som är det tuffaste motståndet så kändes det som bäst. Jag hade lite fysiskt spel och det kändes bra med backkollegan. Nu rullade vi ju på sju backar så man fick spela lite med alla men det kändes ju bra med de flesta.

27-åringen har spelat flera säsonger i SHL under sin karriär och även varit över i Nordamerika och spelat NHL-hockey men nu kom alltså äntligen Tre Kronor-debuten för backen.

– Det har varit jättekul. Det var ett mål för mig när jag kom hem till Europa att få dra på mig landslagsdressen. Sedan är det extra kul att få göra det på hemmaplan och ställa sig mot de bästa i Europa. Det var en jättekul turnering och jag hoppas att man kan få fortsatt förtroende. Det gäller att spela bra i klubblaget nu också.

Ser du det lite som ett skyltfönster inför VM också?

– Absolut, varenda byte man får så är det en möjlighet att visa upp sig och göra ett så gott intryck som möjligt. Jag försökte göra det bästa jag kunde och jag tycker ändå att det kändes bra där ute, avslutar Gabriel Carlsson.

TV: Riellys ilska - efter Ottawas avgörande