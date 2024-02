ANNONS

Rasmus Dahlin är redan inne på sin sjätte NHL-säsong. Under All-Star-helgen satt 23-åringen sig ned med Matt Larkin från Hockeysveriges kanadensiska systersajt DailyFaceoff för att se tillbaka på den galna hajpen under hans draftår 2017/18 och ge sin bild av vad som krävs för att Buffalo Sabres ska bryta sin tolvåriga slutspelstorkan.

– Vi behöver vara konsekventa, säger Dahlin.

Anklaga inte Rasmus Dahlin för att gömma sig. Inte när han bär den där koftan.

Under All-Star Media Day i Toronto förra veckan, visade Dahlin stolt upp sin gröna och vita letterman-looken, prydd med ett jättestort 'R', som påminner om Archies jacka från tv-serien Riverdale.

Rasmus Dahlin i sin specialuppsydda kofta.

Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Det inspirerade till en dum fråga från undertecknad:

"Så det jättestora R:et. Är det R för Rasmus?"

"Japp."

Man kunde sympatisera med honom om Dahlin hade valt en diskret look. Den här säsongen har inte varit rolig. Buffalo Sabres skulle vara magi på isen 2024-25. De missade slutspelet med en enda poäng förra säsongen, under vilken Tage Thompson blev en superstjärna och Dahlin slutade åtta i Norris Trophy-röstningen, och infriade därmed potentialen som gjorde honom till 2018 års första draftval totalt.

Sabres såg ut att vara redo att bryta sitt NHL-rekord i slutspelet på tolv år. Men här är vi i februari och de ligger sex poäng från en slutspelsplats, deras kraftfulla offensiv ur synk, stirrandes ännu en förödande besvikelse i ansiktet.

Rasmus Dahlin, 23, gör redan sin sjätte NHL-säsong nu, men har fortfarande inte fått en smak av hur det är att spela Stanley Cup-slutspel. Han har fått mycket perspektiv under sin unga karriär. Han mötte upp med Daily Faceoff för en exklusiv intervju under All-Starhelgen för att se tillbaka på sitt draftår, förklara varför han skrev på ett långtidskontrakt med Buffalo och mer.

Du är nu i din sjätte NHL-säsong efter att ha blivit draftad som första totalt 2018. Vad tycker du har förändrats mest om dig sedan din rookie-säsong?

– Jag kom in i ligan som en pojke, mer eller mindre, 18 år gammal. Visste inte mycket om någonting, kom till ett nytt land, nytt språk, ny liga. Jag är en helt annan person nu när det gäller kommunikation, förberedelser, träning, hockey. Så det har varit galet, vad är det nu, sex år?

Hajpen var under ditt draftår var bortom kontroll. Du kallades nästa Nicklas Lidström. Du hamnade på omslaget till The Hockey News. När du ser tillbaka, var all den uppmärksamheten svår att hantera? När du kallas nästa Lidström eller Erik Karlsson, påverkar det dig?

– Ja. Draftåret var inte så roligt, för att vara ärlig. Men det var mitt liv. Att vara på den tidningen och folk jämförde mig med alla dessa galna legender, det var en del av det, men jag accepterade det, och jag gjorde det bästa av det.

Victor Hedman och Rasmus Dahlin tillsammans med Niklas Kronwall inför en av NHL-matcherna i Stockholm 2019. Foto: Bildbyrån

Victor Hedman – en förebild för Rasmus Dahlin

Om du ser på Victor Hedman: han är en kille som gick topp-två i draften, kom från Sverige, stor kropp, gick med i ett lag som hade det tufft och tog flera år att bli en stjärna. Ser du honom som en förebild vars karriär du kan följa? Söker du någonsin ut honom för mentorskap?

– Vi pratar här och där men inte så mycket om hockey. Men ja, absolut, han draftades högt, han kom till ett lag som inte var så bra, men han vände det och nu är han en legendar. Det är definitivt vad jag också vill göra. Han har gjort ett fantastiskt jobb.

Du har nyligen skrivit på ett åttaårskontrakt för att förbli en Sabre. Vad fick dig att bestämma dig för att slå ner dina rötter i Buffalo?

– Alla mina kompisar som spelar där nu skrev på långsiktigt (Thompson, Dylan Cozens, Owen Power, Mattias Samuelsson), och vi pratade igenom det och vi vill verkligen göra det här tillsammans. Vi vill göra något speciellt i Buffalo. Vi har en riktigt bra chans att göra det. För mig var det självklart. Jag älskar den här staden, jag älskar människorna där. Jag har lärt känna människor utanför hockeyn också. Och min familj älskar det också.

Besöker din familj Buffalo ofta?

– Ja. Jag älskar att ha familjen över så jag försöker få dem att komma så mycket jag kan. Jag tror att min bror (Felix) har varit i USA fyra eller fem gånger den här säsongen redan.

Finns det några särskilda ställen du älskar i Buffalo? Mat, till exempel. Jag är en Dinosaur Bar-B-Que-kille.

– (skrattar) Känner du till restaurangerna där omkring?

Visst. Några stycken i alla fall.

– Vi har många bra restauranger i Buffalo. Min favorit just nu är Giancarlo's. Det ligger i Williamsville. Jag tror att det är siciliansk mat? Det är en bra samlingsplats. Det är en bra bar. Du hittar dina ställen dit du går... Jag har mina ställen.

Hur är det att interagera med Sabres-fans dagligen? Blir du igenkänd överallt där du går?

– Ja, de känner igen mig. Men det är en del av [upplevelsen]. Folket i Buffalo är så trevliga. Det finns aldrig några problem. De önskar mig alltid det bästa och hejar alltid på mig. Det är fantastiskt.

Att vara bara en poäng från att göra slutspelet förra året, för att sedan backa den här säsongen, måste vara en besvikelse. Vad behöver ändras för att Sabres slutligen ska bryta igenom och avsluta den tolvåriga slutspelstorkan?

– Att vara konsekventa, skulle jag säga. Vi har besegrat riktigt bra lag i den här ligan. När vi spelar riktigt bra, så spelar vi riktigt bra. Så vi behöver vara konsekventa. Men vi är fortfarande med och slåss om det. Vi har en andra halva nu, och vi kan göra många bra saker här i slutet. Vi måste bara fortsätta att kämpa.

