Djurgården letar förstärkningar. Nu ser man också ut att ha hittat en ny back. Enligt Uppsala Nya Tidning är Jakob Ragnarsson nu också bara detaljer från att vara klar för stockholmarna.

Jacob Ragnarsson gör sin tredje raka säsong i Almtuna och har vuxit ut till en av lagets mest stabila backar. Under en längre tid har det dock ryktats om att backen ska flytta till Djurgården. Bland annat har Expressen skrivit att Djurgården var intresserade av backen.

Nu skriver UNT också att affären bara är detaljer från att vara i hamn.

Ansluter direkt

Tidningen uppger att 24-åringen kommer att lämna Almtuna omgående för att ansluta till konkurrenten och att övergångssumman överstiger 100 000 kronor.

Jakob Ragnarsson har gjort tio poäng på 37 matcher under säsongen och har sina styrkor i det defensiva spelet.

Djurgården har just nu sex backar på seniorkontrakt plus Calle Odelius som är inlånad från New York Islanders.

