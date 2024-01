ANNONS

Anaheim fortsätter gå tungt - trots att Leo Carlsson och hans kedja hittat formen direkt efter skadan. Ducks föll ihop i nattens möte mot New York Rangers - och förlorade med 2–5.

– Det kan ha varit en av de bästa kedjorna på isen, säger Greg Cronin enligt NHL.com.

Med Leo Carlsson tillbaka i uppställningen har Anaheim Ducks fått fin utdelning på sin förstakedja. I natt låg de bakom allt i offensiven och hyllades stort, men det räckte inte hela vägen.

– Det var vår bästa kedja. Det kan ha varit en av de bästa kedjorna på isen. Man kan inte vinna hockeymatcher med bara en kedja i form dock, säger coachen Greg Cronin om Henrique, Terry och Carlsson.

Dessa tre klev samtliga av isen med två poäng efter en pigg start mot New York Rangers. Redan efter 51 sekunder av mötet kom 1–0, Henrique framspelade av Leo Carlsson. 15 minuter senare kom 2–0, även denna gången efter framspelning av svenske rookien.

– Det känns bra att spela med dem. Förhoppningsvis kan vi bygga vidare på kemin, säger Henrique om sina kedjekamrater enligt NHL.com.

Poäng för Zibanejad i vändningen

Det var dock Rangers som klev av isen som segrare. Ducks tredje raka förlust var ett faktum efter att Mika Zibanejad stått för en egen framspelning under en stark avslutning. 1–2 kom sent i andra perioden innan Rangers sköljde över Anaheim med hela fyra mål under sista 20. Anaheim hade ett mål bortdömt, men kunde inte stå emot.

– Vi kunde definitivt bara lagt oss ner i tredje. Vi hade tur med offsiden där. Det har inte riktigt gått vår väg känns det som, det där gjorde det och vi fick lite momentum också, säger Adam Fox som stod för två assist i matchen.