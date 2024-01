ANNONS

Linus Ullmark var tillbaka från skada och vaktade kassen igen i natt.

Då stod Boston Bruins för en stormatch och vann med hela 9-4 mot Montréal Canadiens.

För en och en halv vecka sedan klev Linus Ullmark av med en skada för Boston Bruins och han hamnade sedan på sidan. Men det blev ingen längre frånvaro utan i natt var svenske stjärnan tillbaka i målet för Boston.

Då stod Bruins också för en riktig toppinsats.

Hemmalaget vann nämligen med hela 9–4 i klassikermötet mot Montréal Canadiens. Montréal ledde faktiskt med både 1-0 och 2-1 i matchen men sedan höjde Boston sitt spel mer och mer ju längre matchen led. Efter två perioder ledde Boston med 5-4 men i den tredje gjorde Bruins fyra raka mål för att säkra storvinsten.

Oväntad hattrickskytt för Boston

Danton Heinen klev fram som oväntad hjälte i krossen då forwarden, som bara hade gjort fem mål innan nattens match, fullbordade ett hattrick med tre mål i storvinsten. Det är hans första hattrick i NHL-karriären.

– I vissa matcher spelar man bra och hjälper laget men får inte in pucken medan i andra matcher så kanske man inte spelar på topp men ändå får in pucken. Nu var det väl en sådan match då pucken bara gick in. Jag försöker alltid hjälpa laget så det är kul att göra mål då också, säger Heinen efteråt.

Totalt var det 16 av Bostons 18 utespelare som noterades för poäng i segern då endast två spelare i hemmalaget lämnade isen poänglösa.

Bruins har nu fyra raka vinster samt har tagit poäng i åtta raka matcher vilket gör att de hänger på i toppen av NHL.

Boston Bruins – Montréal Canadiens 9–4 (3-2,2-2,4-0)

Boston: Danton Heinen 3 (8), Brandon Carlo (3), Jake DeBrusk (11), Charlie Coyle (16), David Pastrnak (30), Brad Marchand (20), Pavel Zacha (10).

Montréal: Cole Caufield (16), Joel Armia (8), Mike Matheson (7), Brendan Gallagher (8).