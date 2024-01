ANNONS

Efter sjukdom och två matcher utan poäng hittade Mika Zibanejad rätt i natt.

New York Rangers besegrade Seattle Kraken med 5–2 och svensken hyllades för sin insats.

– Det var riktigt bra spelat av Mika, säger Rangers coach Peter Laviolette enligt NHL.com.

Både för New York Rangers och deras svenske stjärna, Mika Zibanejad har det gått lite tufft efter årskiftet. Endast två segrar hade trillat in på kontot sedan dess och 30-åringen är allt jämnt mållös under 2024. I natt tog han ett stort steg i rätt riktning.

Mika Zibanejad missade förra veckans möte med St Louis på grund av sjukdom, men har nu återhämtat sig och kommit igång efter två poänglösa matcher.

Seattle Kraken låg under med 1–3 inför avslutningen av den andra perioden när Zibanejad satte igång spelet bakom egen bur och sedan låg bakom 4–1-målet som stängde mötet.

– Det var riktigt bra spelat av Mika i kontringen. Han attackerade och tryckte tillbaka dem, säger Rangers coach Peter Laviolette enligt NHL.com.

I den tredje perioden kom även svenskens andra assist i matchen när Blake Wheeler satte 5–2 i tom bur.

Fullträff från Gustafsson

Även Erik Gustafsson klev fram för Rangers i mötet. Hemmalaget hade tagit ledningen genom ett powerplay, men drog direkt på sig en utvisning. Seattle utnyttjade även det chansen i spelformen och satte 1–1 i mitten av första perioden. 28 sekunder hann sedan gå innan Gustafsson snabbt återtog ledningen.

– Gensvaret direkt efter deras första mål, att gå ut och göra ett till mål är enormt. Det stoppar deras momentum och får igång publiken igen, säger Blake Wheeler enligt NHL.com.

För den svenske backen var det mål nummer fyra denna NHL-säsong. Totalt står han på 21 poäng efter 43 spelade matcher.