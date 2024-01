ANNONS

Förra säsongen försökte Södertälje köpa loss forwarden.

Nu kommer uppgifter från LT om att Hampus Harlestam övergång från Almtuna är klar.

– Inga kommentarer, säger sportchef Emil Georgsson till tidningen.

Hampus Harlestam ser ut att vara på väg bort från Almtuna. Efter spel i klubben under fem raka säsonger sitter den målglade forwarden på ett utgående kontrakt. Enligt uppgifter är detta något Södertälje nu har utnyttjat.

LT menar att flera uppgiftslämnare till tidningen har uppgett att Hampus Harlestam är klar för en flytt till klubben till kommande säsong.

– Inga kommentarer, säger sportchef Emil Georgsson till tidningen om det hela.

Den nu 30-årige centern klättrade upp i seriesystemet sent i karriären och klev 2019/20 in i Almtuna för första gången. Därefter har det blivit 132 poäng över fyra och en halv säsong och även en chans i SHL via ett lån till Skellefteå.

Jagades förra säsongen

Redan förra säsongen, då Harlestam var både poängbäst och målgladast i Almtuna var SSK intresserade av en övergång. Almtuna tackade då nej. Denna gång har man mindre att säga till om.

– Jag tror att jag har mer i mig också. Sen vet man aldrig förrän man har testat på. Jag tänker fortsätta att sträva efter att ta mig högre upp i seriesystemet oavsett om det är Sverige eller utomlands, sa Harlestam till hockeysverige.se i en intervju 2022.

