Frölunda hade förlorat de båda gruppspelsmatcherna i Spengler Cup och gick vidare till kvartsfinal som sämsta lag.

Då klev göteborgarna ut och vann kvartsfinalen mot regerande mästarna Ambri-Piotta med hela 5-0 för att gå vidare till semifinal i den klassiska turneringen.

Frölunda HC inledde tufft i klassiska turneringen Spengler Cup med en 4-0-förlust mot Kanada och en 4-1-förlust mot Davos.

Men i kvartsfinalen mot regerande mästarna Ambri-Piotta gick det bättre för Frölunda som vann med hela 5-0 för att gå vidare till semifinal.

Göteborgarna kom ut starkt och inledde matchen bäst men ställningen var fortsatt 0-0 efter 20 minuters spel där Frölunda vann skotten med 11-8.

I den andra perioden lossnade det dock slutligen för Frölunda då Linus Öberg gav bortalaget ledningen i ett friläge med Mike Künzle där schweizaren spelade över till Öberg som fintade bort Ambri-Piottas målvakt och lade in pucken.

Med bara minuten kvar av mittperioden fick Frölunda chansen i powerplay och då kunde lagkaptenen Max Friberg dubbla ledningen genom att hålla sig framme och slå in en retur framför mål.

När den tredje perioden började så kunde Frölunda sedan avgöra tillställningen. Fyra minuter in sköt Filip Hasa ett skott som studsade på en motståndarback och in bakom målvakten för 3-0 till Frölunda. Bara några minuter senare fick Frölunda spela powerplay igen och då kunde Jere Innala skjuta 4-0 för att sätta spiken i kistan.

🚨 And then @frolunda_hc suddenly with more than one foot in to the semi-finals! Jere Innala scores and the swedish side is up to 4:0 against the defending champions. #SpenglerCup pic.twitter.com/MupaSoFUjD