Julpanelen: "Fick en Frölunda-ryggsäck och började gråta"

Hur firar våra hockeystjärnor egentligen julen? Vilken är favoriten på julbordet? Vilken jullåt är bäst? Och vem vill de ge en julklapp? Hockeysverige.se ställde några frågor kring just julfirandet till Hanna Olsson, Maja Nylén-Persson, Björn Hellkvist, Linus Ullmark, Filip Larsson, och Filip Forsberg.

1. Vad är det bästa på julbordet?

Hanna Olsson:

– Julbord är inte min grej men farfar brukar duka upp skaldjur så den är given favorit.



Linus Ullmark:

– Köttbullarna, ”hands down”.



Filip Forsberg:

– Min favorit är julskinkan och prinskorven.



Maja Nylén Persson:

–Vi brukar alltid ha varmrökt lax och den brukar vara min favorit.

Björn Hellkvist. Foto: Bildbyrån.

2. Vad är den bästa julklapp du själv fått?

– Löksill, för den har en så god smak.

Hanna Olsson:

– Det var några år sedan jag önskande mig något specifikt, men jag minns tydligt när jag va runt tio år och fick en Frölundaryggsäck och blev så glad att jag började gråta, haha…



Linus Ullmark:

– Tror det var kombinationen av att vi fick dottern tio dagar innan, plus att vi firade julen hemma i Sverige för en gångs skull under covid.



Filip Forsberg:

– En hockeyklubba då jag var liten.



Maja Nylén Persson:

– Troligtvis någon hockeyklubba eller skridskor när man var yngre.

Foto: Bildbyrån.

3. Vilken är bästa jullåten?

– Det har blivit några julklappar genom åren, men jag skulle säga att det är när jag fick Playmobils sjörövarskepp då jag var fem år.

Hanna Olsson:

– Feliz Navidad. Eller Hey Ho med Freddy Kalas, jag tycker norska låtar är roliga.



Linus Ullmark:

– Tommy Körberg - Julen är här. Alternativt The Pogues och Kirsty MacColl med Fairytaile of New York.



Filip Forsberg:

– Den bästa jullåten är Last Christmas. Den skapar fin stämning direkt när den kommer i gång.

Tommy Körberg. Foto: Bildbyrån.

4. Vem utanför familjen vill du ge en julklapp och vad?

– Fairytale of New York för den låter inte som de flesta andra jullåtar.

Hanna Olsson:

– Semester till Tilda Krüger Nilsson. Hon har spenderat mycket tid på att hjälpa mig med rehaben och träningen så hon förtjänar lite seneste



Linus Ullmark:

– Väljer att ge alla familjer som vi från AjaBajaCancer jobbar och inte jobbar med, en riktigt, riktigt bra och fridfull jul.



Filip Forsberg:

-–Jag vill ge Benny Boquist en ny telefon, för han svarar aldrig när jag ringer.



Maja Nylén-Persson:

– Då skulle jag ge min bästa vän Ebba Strandberg en resa så vi kunde ha tid att umgås då det inte hinns med så mycket annars!

Maja Nylén Persson & Hanna Olsson. Foto: Bildbyrån.

5. Hur kommer du fira julen?

– Jag hade velat ge Volodymyr Zelenskyj en julklapp, men jag har inte dom pengarna så det får EU rösta igenom… Jag har inte råd att skicka en stridsvagn samtidigt som bara en inte hade gjort någon skillnad. Hade jag haft obegränsat med pengar hade jag skickat obegränsat med stridsvagnar så han hade kunnat försvara sitt demokratiska land och dess rättigheter mot en diktatur.

Hanna Olsson:

– På Hyppeln ute i skärgården, hemma hos farmor och farfar med familjen. Som vanligt!



Linus Ullmark:

– Hemma i Boston med närmaste familjen plus några till. Kalle Anka på morgon och julbord eftermiddagen



Filip Forsberg:

– Det blir hos (frun) Erins familj i Georgia. Mina föräldrar är på plats också så blir full fart!

– Jag kommer fira julen i Avesta med familj och släkt.