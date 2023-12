ANNONS

Simon Holmström blev matchhjälte för New York Islanders i natt. Detta efter att ha avgjort mötet med Anaheim Ducks i boxplay – och är nu den spelare som gjort flest mål i numerärt underläge i hela NHL denna säsong.

I den tredje periodens slutskede fick Anaheim Ducks ett gyllene läge att avgöra nattens bortamatch mot New York Islanders. Med drygt två minuter kvar att spela ådrog sig Islanders nyförvärv Robert Bortuzzo på sig en utvisning efter att ha fällt Max Jones, varpå Ducks skickade in sin powerplay-formation på isen.

In på isen klev även Simon Holmström för att försvara den poäng som New York Islanders höll på att spela till sig via 3–3-resultatet man hade med sig in i slutminuterna. I stället för ett sent Ducks-avgörande blev Holmström emellertid oväntad matchhjälte för hemmalaget.

Bästa noteringen i NHL

Efter att ha fått pucken i mittzonen utmanade Holmström landsmannen Leo Carlsson på vänsterkanten, innan han bröt sig in mot mål och avlossade ett skott som John Gibson i Ducks-målet inte kunde stoppa.

Målet innebar det matchvinnande 4–3-målet och var Holmströms fjärde i boxplay den här säsongen. Med den noteringen är svensken den spelare som gjort flest mål i spelformen den här säsongen

Totalt har den 22-årige smålänningen producerat åtta mål och totalt elva poäng på 27 matcher den här säsongen. Han har redan nu slagit fjolårets notering från sin rookiesäsong, då han stod för nio poäng på 50 matcher.

New York Islanders – Anaheim Ducks 4–3 (0–0, 2–2, 2–1)

New York: Kyle Palmieri (9), Casey Cizikas (5), Mathew Barzal (10), Simon Holmström (8).

Anaheim: Troy Terry (6), Adam Henrique (6), Sam Carrick (6).

