Ett häftigt äventyr – och ett lyft i lönekuvertet.

Johanna Fällman har säkrat ett PWHL-kontrakt med New York.

– Jag är superstolt över min prestation, men också över att jag vågat ta det här steget som inte är världens lättaste, säger Fällman till hockeysverige.se.

Emma Söderberg var första svenska spelare att ta en plats i nystartade PWHL då hon skrev på ett kontrakt med Boston. Nyligen stod det även klart att Sverige kommer ha ytterligare en spelare i ligan, då tidigare landslagsbacken Johanna Fällman erbjöds ett kontrakt med New York efter ett framgångsrikt träningsläger.

– Anledningen till att jag ville försöka ta en plats i ligan var att jag redan åkt över hit av personliga skäl. Jag kände mig inte heller klar och vet inte heller hur jag någonsin ska kunna göra det, säger Johanna Fällman med ett skratt när hockeysverige.se når henne för en intervju då hon är i sin nya hemmahall i Stamford, Connecticut, där New York kommer spela sina matcher.

– I somras dök det här upp och givetvis försökte jag få en plats på en camp för att visa upp mig. Sedan har jag tränat som ett djur inför det och såg helt enkelt till att vara redo då jag fick chansen.

Två sidor av PWHL-myntet: “Finns en viss risk”

Johanna Fällman ser också PWHL som ett lyft för damhockeyn både internationellt och för svensk del.

– Det är jättekul och på tiden. Jag tror att tajmingen är väldigt bra i och med att det startat upp flera proffsligor på damsidan här över senaste åren.

– Jag tror även att det kan vara jättepositivt för Damkronorna att få över folk hit. Också positivt för damhockeyn i stort att få en proffsliga. Jag tror också att ha européer här varje dag som spelar med och mot dom bästa är det som kommer göra att glappet minskar till USA och Kanada. Jag tror absolut det kommer göra skillnad inom några år.

Kan du se någon baksida av att det bildats en stark proffsliga i Nordamerika?

– Klart att det finns en viss risk att SDHL får svårt att behålla talangerna och toppnamnen. Å andra sidan får man göra det till något positivt och utveckla ligan hemma för att kunna konkurrera.

– Det är såklart två sidor av det myntet också. Givetvis betyder det en större konkurrens för SDHL.

"Jag är superstolt över min prestation"

Förra Luleå-backen lyckades med målet att ta en plats i PWHL kommande säsong, något som betyder mycket för henne.

– Jag är superstolt över min prestation, men också över att jag vågat ta det här steget som inte är världens lättaste. Särskilt när jag har något hemma som är så speciellt och ligger mig varmt om hjärtat. Då är det inte så lätt att testa något nytt.

Det Fällman menar är såklart kärleken till Luleå Hockey.

– Ja, precis. Det är mitt hjärteställe.

Johanna Fällman i Luleåtröjan. Foto: Bildbyrån

Vilken nivå känner du att det här laget håller jämfört med topplagen i SDHL?

– Bästa nordamerikanska spelarna är här. Sedan är det en liten rink. Det här gör att tempot är väldigt bra och det blir ett lite annorlunda spel som jag tycker passar mig bättre, lite rakare och mindre kringelkrokar. Spelet är väldigt fysiskt och du har mindre tid att ta dina beslut. För mig personligen passar det bättre.

– Med det sagt tycker jag att det finns många, många spelare i SDHL som absolut hade kunnat vara här. I SDHL finns det väldigt mycket talang och många bra spelare som man kommer få jobba hårt för att få behålla.

– Det är absolut ett bättre tempo här, men SDHL har också en väldigt hög nivå och många väldigt bra spelare.

“Vet inte om man ska kalla det för falsk marknadsföring…”

Laget heter PWHL New York, men kommer alltså hålla till i Stamford, Connecticut.

– Jag vet inte om man ska kalla det för falsk marknadsföring att laget heter New York men vi är i Stamford, säger Johanna Fällman lite skämtsamt och med ett skratt.

– Stamford ligger 45 minuter med tåg från New York upp efter kusten.

Hur har du upplevt intresset för laget i stan?

– Jag har jättedåligt koll (skratt) och känner inte som jag är en del av samhället ännu. Jag har faktiskt ingen aning.

– Av det jag hört är att intresset på andra ställena har varit väldigt stort, Toronto, Montréal och så vidare. Vi får se hur intresset är här. Det kan vara lite svalare här än i Kanada, men det är å andra sidan förväntat eftersom kanadensarna och hockey helt enkelt är något annat.

Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Oj… Jättebra fråga, men jag har än så länge inte hunnit börja tänka på målsättningar och förväntningar. Det första var såklart att ta en plats i laget. Nu har jag bockat av det.

– Jag tycker att, trots att jag är 33 år, jag kan utveckla och utmana mig själv samtidig som jag tycker att jag hade fastnat i min utveckling senaste åren. Det är väldigt spännande att utmana sig själv på ett sådant här sätt. Jag växer av det som både spelare och människa. Det ska bli väldigt kul.

Johanna Fällman. Foto: Bildbyrån

“Toppspelarna tjänar riktigt bra pengar”

Om "Uffe" Lundberg ringer och vill ha med dig i Damkronorna, vad svarar du då?

– (Skratt) Om "Uffe" Lundberg ringer skulle jag säga kors i taket. Jag har väldigt nära till Utica där VM-spelas, men jag vet inte. Jag har inte tänkt på det där och Uffe Lundberg är trevlig och han kan alltid ringa om han vill.

– Skämt åsido har jag inte tänkt på landslaget på en ganska lång tid, men jag har egentligen inget svar. Skulle han mot alla odds ringa får jag ta det då. Givetvis hoppas jag att Damkronorna alltid gör så bra ifrån sig som möjligt oavsett om jag är med eller inte.

Utan att prata kronor och ören, blir man väldigt rik av att spela i PWHL?

– Rik och rik… Det beror vad man jämför med, men det finns ett kollektivavtal som innefattar en minimilön, vilket är bra. Det är klart bättre än lönerna i SDHL. Samtidigt är levnadsomkostnaderna mycket, mycket högre här.

– Dom riktiga topp, toppspelarna i världen tjänar riktigt bra med pengar i den här ligan, men absolut så är det högre lönenivå än hemma.

Tillhör du topp, topp?

– Nej, nej, nej… Inte om man måste ha gått på try-out.

Haft dialog med Luleå

Hoppas du den här löneutvecklingen kan smitta av sig till SDHL så spelarna där får bättre löner och förutsättningar?

– Givetvis är det så. Sedan ska vi inte glömma bort att vi har en helt annan föreningskultur i Sverige. Här borta kommer det in en ägare som äger hela ligan, pushar in pengar och investerar.

– Samhällena är inte uppbyggda på samma sätt och är stor skillnad på så sätt. Som jag nämnde tidigare kan det här göra att SDHL behöver steppa upp ännu mer för att just få behålla alla starka namn och en hög nivå på ligan, men konkurrens är alltid bra.

– Det ska bli jättespännande att se vad som händer med utveckling. Jag hoppas och tror att det kommer pusha SDHL i rätt riktning också.

Om du inte fått det här kontraktet med New York hade du valt spel i Luleå då eller rent av lagt upp rören på hyllan?

– Hemma är alltid hemma. Vi har haft en dialog och oavsett kommer jag alltid komma hem till Luleå på ett eller annat sätt. Sedan återstår det att se när och hur, men Luleå kommer alltid vara hemma för mig och dit kommer jag alltid komma tillbaka, avslutar Johanna Fällman.

New York spelar sin första match borta mot Toronto 1 januari. Första mötet med Emma Söderberg och coachen Pernilla Winberg i Boston kommer ske 20 januari.

