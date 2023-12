ANNONS

Vilken är egentligen bilden av det svenska JVM-laget på andra sidan Atlanten? Daily FaceOffs Steven Ellis går här igenom Juniorkronornas VM-trupp - position för position.

“It's the most wonderful time of the year”

Svenska hockeyfans hoppas att de kommer ha extra anledningar att fira den här gången.

För första gången sedan Malmö var arrangör 2014 kommer juniorvärldsmästerskapet i ishockey avgöras i Sverige, och det sker vid en minst sagt intressant tidpunkt. Sverige har haft det svårt på den internationella scenen de senaste åren och har gått från en andraplats 2018 till en sjätteplats i den senaste världsrankingen för herrlandslag.

De är långt ifrån den dominans som gjorde att de lyckades vinna medaljer i minst ett stort mästerskap nästan varje år under stora delar av 2000-talet och 2010-talet.

Men det finns mer hopp den här gången. Detta ser ut som en av de farligaste svenska uppställningarna vi har sett på länge.

Leo Carlsson är fortfarande kvar hos Anaheim Ducks och kommer inte komma loss till Göteborg. Men om lagets bredd håller kan det vara så att de inte behöver honom heller.

Leo Carlsson. Foto: Bildbyrån.

Målvakterna

Svenskarna har sällan hållit toppnivå på målvaktssidan i den här turneringen, men det är egentligen aldrig en svaghet heller. Oavsett vem de väljer borde de klara sig bra. Det bästa gissningen är att Hugo Hävelid – bror till backen Mattias Hävelid och brorson till tränaren Magnus Hävelid – kommer att få chansen efter en imponerande turnering i somras. Den 180 centimeter långa målvakten har ännu inte blivit draftad, men har alltid presterat bra för Sverige i juniorsammanhang. Oavsett om det varit vid World Junior Summer Showcase eller femnationsturneringen i november, har Hävelid inte haft en dålig match med Tre Kronor på bröstet under 2023/24.

Även en målvakt som Melker Thelin (draftad av Arizona Coyotes) kan göra väsen av sig. Han vann sin enda match i U18-VM förra säsongen och har spelat bra för Björklöven i Allsvenskan. Härt finns också Kevin Reidler (Ottawa Senators), en stor, 198 centimeter lång målvakt i Dubuque Fighting Saints. Han fortsätter att vinna där, även om det inte alltid är på ett sätt som imponerar.

Ändå känns det som att Hävelid har störst chans att få vakta målet.

Kevin Reidler. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Sverige har ingen tydlig etta, särskilt inte jämfört med när Carl Lindbom dominerade förra året. Men Hävelid bör ha övertaget, och så länge försvaret gör det man ska kommer de att klara sig bra.

Backar

Sveriges backsida är alltid en styrka, och det är inget undantag i år. Axel Sandin Pellikka (Detroit Red Wings) är den stora stjärnan här. Hans tvåvägsspel gör honom till en av de mer spännande backarna i turneringen. Han var en superstjärna i U18-VM men hade det svårt på World Junior Summer Showcase. Trots det kan vi förvänta oss stora saker från Detroit Red Wings-talangen.

Mattias Hävelid (San Jose Sharks) var Sveriges bästa back på WJSS, och jag förväntar mig att han kommer att få en plats i det första backparet. Han är 19 år gammal, med massor av tvåvägsskicklighet, och hans enorma fart på skridskorna är en enorm fördel på den större isytan.

Håll ett extra öga på ett par framtida NHL-lagkamrater. Elias Pettersson (Vancouver Canucks) har haft en karriär som gått upp och ned, och var inte spektakulär under sommarens turnering. Han var bra under förra årets JVM, dock, så vi får se om han får mer istid nu. Sen har vi Tom Willander (VAN), en snabb back som tar med pucken upp genom banan och som klättrade i draftrankningen förra året. Han ser riktigt stabil ut hos Boston University just nu.

Jag gillade verkligen Elias Salomonssons (Winnipeg Jets) spel under sommarens turnering och jag hoppas att få se honom spela en hyfsad roll här. Han verkar vara en spelare för tredje backpar med vissa förmågor att stänga ner motståndarna, men jag uppskattar hur mycket ansträngning han lägger ner i varje byte. Han är en kämpe, och det är en bra egenskap att ha en bit ner laget.

Forwards

Kan vi få en reunion i Sveriges förstakedja?

Jonathan Lekkerimäki(VAN), Liam Öhgren (Minnesota Wild) och Noah Östlund (BUF) kommer troligen att utgöra förstakedjan och därmed återförenas Djurgårdens-trion som gjorde väsen av sig i Allsvenskan förra året. Lekkerimäki är på väg att nå över 30 poäng med Örebro. Öhgren är äntligen tillbaka på isen med Färjestad efter att ha återhämtat sig från en skada och Östlund var utmärkt med Sveriges U20-lag förra månaden. Han brottas också med en skada men ser ut att vara redo i tid till den stora turneringen.

Men det är nu vi får se prov på Sveriges bredd på forwardssidan. David Edstrom (Vegas Golden Knights) och Otto Stenberg (St. Louis Blues) var fantastiska tillsammans på U18-VM under våren och förväntas utgöra två tredjedelar av andrakedjan. De har några alternativ på andra kanten, som till exempel Isac Born, som ser bra ut mot seniorer, eller till och med Oskar Pettersson (OTT), som bidrar med storlek och energi samt förmågan att skapa chanser runt målet.





För att visa hur djupt detta lag är: Sveriges tredjekedja kan bestå av Filip Bystedt (SJS), Felix Unger Sörum (Carolina Hurricanes) och Anton Wahlberg (BUF). Bystedt var en av de främsta spelarna vid WJSS och ser utmärkt ut. Unger Sörum är en fantastisk passningsläggare som spelar bredvid två spelare som vet hur man sätter puckar i nät. Wahlberg bidrar med storlek, skicklighet och ett bra skott, även om han inte har kunnat visa det så ofta med Malmö.

Utöver det kommer Fabian Wagner (WPG) och Zeb Forsfjäll (Seattle Kraken) att ge laget extra djup. Forsfjäll kommer vara ett tvåvägshot för laget i den nedre halvan av laguppställningen samtidigt som han tillför extra fart och energi.

Sverige är ett lag med bredd som, även om de troligen kommer lita mycket på de sex främsta för att få saker gjorda, bör kunna rulla ut fyra skrämmande kedjor i varje match. Och det är skrämmande för konkurrenterna.

Summering

Förväntningarna är höga, och med all rätt. De har djupet för att vinna och de har publiken bakom sig. Men kan man verkligen lita på Sverige i den här turneringen? Juniorkronorna var dominerande i gruppspelet i ungefär två årtionden, men under den perioden lyckades de bara ta ett guld. De har också bara avancerat till final en gång sedan 2015, vilket skedde 2018.

Men det känns som att om något lag ska utmana USA om guldet så är det Sverige. De kommer ha en tuff gruppspelsrunda med Kanada, Finland, Tyskland och Lettland, men Sverige ser säkra ut att ta en av de två översta placeringarna i gruppen.

Med det sagt känns en medalj som ett säkert tips.

