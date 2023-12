Inom loppet av en vecka kan de tre toppvalen i NHL-draften 2009 nå varsin imponerande milstolpe. Matt Larkin på hockeysverige.se:s nordamerikanska systersajt DailyFaceoff.com har återbesök draften i Montréal för att titta på vem man skulle välja som etta i dag. John Tavares eller Victor Hedman?

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com.

På hypometerskalan föll NHL-draften 2009 inte in i kategorin “Generationsövergripande Superstjärna”, som i 2005 (Sidney Crosby), 2015 (Connor McDavid) och 2023 (Connor Bedard). Men den genererade ändå massor av spänning. John Tavares var den första spelaren som fick exceptionell status att spela juniorhockey i Kanada, glöm inte det. Även om han inte direkt uppfattades som en presentinslagen Hall of Famer, hyllades han otvivelaktigt som en franchiseräddande spelare när New York Islanders valde honom som första spelare totalt.

Bakom honom trodde de flesta att Tampa Bay Lightning hade hittat en framtida grundpelare för sin organisation, om än en som behövde mer tid för att växa in i sin enorma potential, i Victor Hedmansom nummer två. Colorado Avalanche tillförde i sin tur organisationen massor med fart och en potentiell stjärna i Matt Duchene som nummer tre.

Det är inte särskilt vanligt att alla tre toppvalen i en given draftklass utvecklar stjärnkarriärer. Exempelvis gick Jack Johnson trea 2005 medan Zach Bogosian valdes på samma plats 2008. Det är därför fascinerande att se alla tre toppvalen i 2009 års klass vara på väg att nå varsin imponerande milstolpe inom ett kort intervall den här veckan.

Victor Hedman – en framtida hall of famer

Tavares behöver bara fyra poäng till för att nå 1 000 och har en verklig chans till det denna vecka med tre matcher på schemat för Toronto Maple Leafs. Även om han inte kommer att bli ihågkommen som en superstjärna, har han haft en utmärkt karriär som speglar hans draftplats. Han kommer troligen att vara en 500-målsskytt när han lägger skridskorna på hyllan. Han är en tvåfaldig finalist för Hart Trophy, en first team all-star och har burit “C:et” för två olika NHL-klubbar.

Hedman, å andra sidan, spelade match nummer 1 000 natten mot tisdag, och nådde därmed ytterligare en milstolpe på ett Hall of Fame-CV som inkluderar en Norris Trophy, två Stanley Cup och en Conn Smythe Trophy.

Senare denna vecka: Duchene kommer också att nå 1 000 matcher, och han sitter långt över 300 mål och 700 poäng. Nästan vilken organisation som helst skulle ta den produktionen från en spelare som man valt nummer tre – och han är ändå inte färdig än.

Men vad händer om man gör om NHL-draften 2009 i dag?

Med en draftklass som fyller 15 nästa vår och tre toppspelare som når meningsfulla milstolpar denna vecka, låt oss titta på hur den skulle landa i dag.

Det som sticker ut mest: även om denna klass inte gav många stjärnor, levererade den så många vinnare. Stanley Cup-ringar i massor.