Det blev en kort återkomst på isen i Smidjegrav Arena för Albin Grewe.

Redan efter dryga fem minuter fick forwarden kliva av - efter att han sänkt JVM-backen, Jakob Norén.

– Jag hoppas naturligtvis inte att det har blivit någon skada, säger kommentatorn, Richard Hermansson i TV4.

Juniorkronornas förbundskapten, Magnus Hävelid blev troligen under några sekunder under onsdagskvällen rejält oroad. Redan några timmar efter JVM-truppen tagits ut - och fem minut in i mötet mellan Djurgården och Mora tog nämligen backen Jakob Norén emot en otäck smäll.

Albin Grewe som nyligen kommit tillbaka efter en tidigare avstängning tryckte till den JVM-uttagne backen i ryggen och 19-åringen flög in i sargen. Domarens arm flög upp och efter en granskning kom sedan beskedet att Albin Grewes återkomst i Mora och Smidjegrav Arena blev kortvarig då ett matchstraff tilldelats.

– Pucken ner i kortplanket. Norén som får Grewe mot sig på det sättet. Det är alltid diskussioner om den som blir tacklad också - och ansvar att vara beredd på att det kommer smälla i den typen av lägen. Det blir en rejäl smäll naturligtvis för Jakob Norén. Jag hoppas naturligtvis inte att det har blivit någon skada, säger kommentatorn, Richard Hermansson i TV4.

Jakob Norén har under säsongen varit utlånad från MoDo till Mora för att få speltid.

Matchen pågår.