Jack Berglund blev den första spelaren född 2006 att debutera i SHL under kvällen.

Då krönte han också debuten genom att skjuta sitt första SHL-mål i Färjestads vinst mot Skellefteå.

– Det är helt obeskrivligt, säger 17-åringen till TV4.

Färjestad hade haft en rörig väg till kvällens match mot Skellefteå då de tvingades flyga till Luleå och sedan ta buss ner till matchen på grund av snöovädret som gjorde det omöjligt att landa flygplanet i Skellefteå.

Trots det gick FBK ut på isen och vann bortamatchen med 7-4.

Det blev dock en svajig start för Färjestad då Skellefteå klev ut som det klart bättre laget. Hemmalaget tog ledningen med 1-0 då toppcentern Pär Lindholm gjorde mål efter fyra minuter. Bara fyra minuter senare kom också 2-0 då Filip Sandberg blev målskytt i powerplay.

Färjestad kom däremot in i matchen mer på slutet och fick in en reducering genom tillfällige lagkaptenen Victor Ejdsell som gjorde mål för fjärde matchen i rad. Skellefteå hade dock övertaget efter 20 minuter.

– Jag tycker att vi har ägt första perioden. Det kändes lite lätt att släppa in det målet, jag hade gärna haft 2-0 här inför andra, säger målskytten Lindholm till TV4.

FBK var då inte nöjda med hur spelet såg ut.

– Det börjar med att vi har absolut noll press i mittzonen. De kan åka igenom oss hur lätt som helst och vinner varje närkamp. Då är det tufft att spela hockey. Sedan gör vi rätt saker, vi får ner pucken djupt, spelar den bakom kassen och börjar snurra lite grann. Starten var inte så bra och det finns mer att ge, säger Ejdsell.

Jack Berglund målskytt i SHL-debuten: “Skitkul”

I den andra perioden blev det sedan en hel scenförändring då Färjestad tog över spelet helt och hållet.

2-2 kom inom de fyra första minuterna där Marcus Nilsson satte kvitteringen. Mot slutet av mittperioden fullbordade Färjestad sin vändning och tog ledningen i matchen. Marcus Westfält spelade över till 17-årige debutanten Jack Berglund som klippte till direkt och sköt 2-3 i matchen. Talangen gjorde alltså sitt första SHL-mål direkt i sin första SHL-match.

– Det är helt obeskrivligt, skitkul. Jag får en riktigt bra passning av ”Mackan” så det var bara att slänga dit den, säger Berglund och berättar hur han fick beskedet att han skulle få debutera:

– Jag fick ett mess efter träningen i går att jag skulle följa med. Sedan blev det lite manfall så jag får lite mer istid än tänkt kanske men det är bara kul.

Jack Berglund är son till FBK-ikonen Christian Berglund som var med och vann SM-guld med Färjestad 2011. Pappa Berglund spelade då med Per Åslund och nu spelade alltså sonen i samma kedja som Åslund.

– Det är skitcoolt faktiskt, säger 17-åringen.

Robert Ohlsson: “Man är ju förbannad”

Färjestad ledde med 4-2 efter två perioder då just Per Åslund gjorde ett sent mål i powerplay.

– Man är ju förbannad. Jag tycker att vi gör en jättebra första period men i andra är det tvärtom. Jag tror att vi blev för glada och bekväma och trodde att det skulle bli så jävla lätt men tittar man på tavlan står det 4-2 till Färjestad, säger Skellefteås tränare Robert Ohlsson inför tredje perioden.

Skellefteå lyfte sig i den tredje perioden i sin jakt på att komma tillbaka in i matchen och de fick också spela ett par powerplay i rad. Det gav utdelning då Max Lindholm sköt in reduceringen med drygt nio minuter kvar att spela.

Färjestad kunde sedan ändå säkra segern då Oscar Lawner satte 3-5 bara ett par minuter senare. Precis efteråt kunde FBK utöka återigen då Victor Ejdsell satte sitt andra mål i matchen för 3-6.

I slutet av matchen fick Skellefteå chansen i powerplay igen och Linus Lindström reducerade då till 4-6 men närmare än så kom inte hemmalaget. I stället kunde Patrik Lundh punktera matchen definitivt med ett mål i tom kasse.

Färjestad fortsätter därmed sin fina form genom att ta fjärde raka vinsten och de bryter då också Skellefteås tre matcher långa segersvit. Färjestad behåller därmed sin serieledning i SHL.

Skellefteå – Färjestad 4–7 (2-1,0-3,2-3)

Skellefteå: Pär Lindholm, Filip Sandberg, Max Lindholm, Linus Lindström.

Färjestad: Victor Ejdsell 2, Marcus Nilsson, Jack Berglund, Per Åslund, Oscar Lawner, Patrik Lundh.

