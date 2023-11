ANNONS

Nicklas Grossmann jobbade som fystränare i Södertälje när han plötsligt fick frågan om han kunde tänka sig att bli assisterande tränare också. För hockeysverige.se berättar Grossmann om de dubbla rollerna, succéstarten - och om han alltid velat bli tränare efter karriären.

– Jag har alltid känt att det vore kul att få chansen att använda den erfarenhet jag har, och vidarebefordra den, säger han.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Södertälje SK gick in i säsongen med tydliga toppambitioner. Men efter en tung säsongsstart, 18 inspelade poäng på 14 matcher, valde klubben att agera. Nicklas Grossmann, som redan fanns i klubben i sin roll som fystränare, tog klivet in i ledarstaben med Magnus Bogren och Mattias Zackrisson och blev ny assisterande tränare.

Sedan dess har SSK, klubben som Nicklas Grossmann både inledde och avslutade proffskarriären i, tagit elva av tolv möjliga poäng och bara släppt in fem mål på fyra matcher. Faktum är att Södertälje bara släppt in fem mål de senaste fem matcherna, eftersom de höll nollan i den sista matchen innan Grossmanns intåg också. Det kan jämföras med de 40 insläppta målen de hade på 13 matcher dessförinnan.

– Det är många lag som har tre tränare, och det känns helt rätt. Man får en bättre blick på allt, det är fler ögon som kan hjälpa spelarna. Det är klockrent, sade huvudtränaren Magnus Bogren efter lagets 2-0-vinst mot Brynäs.

– Har vi fått effekt på det? Det har vi ju uppenbarligen fått. Men vi har också jobbat stenhårt med med saker som vi inte tyckte bar bra innan.

Nicklas Grossmann: “Handlar inte om mig”

Nicklas Grossmann själv vill inte lyfta sitt intåg i ledarstaben som en faktor bakom lagets stekheta form, som gjort dem till hetast i serien och tagit dem upp till en femteplats i den grovt haltande allsvenska tabellen.

– Det handlar inte om mig. Men från och med uppehållet blev det ju en förändring i ledarstaben, och det blir ju en signal till killarna att de behöver steppa upp. Sen om det hade varit jag eller någon annan som klivit in…killarna har gjort det bra, säger han till hockeysverige.se.

– Vi har ju skruvat på smådetaljer som vi vill göra bättre, och där tycker jag också killarna har svarat bra.

38-åringen pekar ut flera detaljer som Södertälje jobbat med, och fått effekt på.

– Allt från försvarsspelet utan puck till special teams, egentligen. Men det är killarnas förtjänst. De har knutit näven och gjort ett bra jobb.

– Sen gäller det att vara ödmjuk i det här. Visst, vi har vunnit några hockeymatcher och idag (läs: i onsdags) gör vi en bra prestation och förtjänar tre poäng. I matcherna innan har vi fått kriga lite mer och momentumet har svingat lite mer, men vi har hittat sätt att vinna.

Foto: Bildbyrån.

Nicklas Grossmann blev officiellt en del av Södertäljes ledarstab den sjätte november.

– "Grossa” är en lugn och stabil person som besitter mycket erfarenhet och kunskap. Med tre tränare i dagliga verksamheten kan vi jobba bredare med truppen. Vi får en bättre fördelning av ansvar och uppgifter, vilket ska ge ett bättre fokus på de olika delarna. ”Grossa” kommer främst ha ansvar för backarna, Mattias Zackrisson flyttas över till forwards medan Magnus Bogren får ett huvudansvar och mer tid till att se helheten under match, sade sportchefen Emil Georgsson då.

Dubbla roller: “Det går”

För Grossmann själv var det givet att acceptera jobberbjudandet.

– Den initiala tanken var självklart att svara ja. Sen var det såklart saker och ting runtomkring som behöver fungera. Allt från familjesituationen till möjligheten att kombinera med min andra roll.

Hur funkar det att kombinera rollerna?

– Det går, det gör det. Det tar en del tid, såklart, så man för vara förberedd i allt och försöka ligga steget före hela tiden. Men det funkar bra hittills. Vi har många kompetenta ledare i klubben, så man får hjälpas åt.

Kände du på något sätt att du kommer och “klampar in” på någon annans område, eftersom de tog in dig utan att ta bort någon annan från staben?

– Ja, det var ju min första fråga när jag fick frågan från klubben. Men så länge det var tydligt och alla var överens om rollerna och sådant så kände jag att det skulle gå. Skulle det inte funkat så hade det varit en annan diskussion, men nu var det okej med coacherna. De tyckte det var en bra idé och så vidare, och sen tog vi beslutet. Då var det bara att tuta och köra.

SSK:s tränartrio. Foto: Bildbyrån.

“Tankarna har funnits i bakhuvudet”

Den forne NHL-backen lade av 2019, efter att ha varit lagkapten för Södertälje under två år, och året efter blev han fystränare. Att bli tränare har dock inte varit något uttalat mål.

– Nej, men jag har alltid känt att det hade varit kul att få chansen för att kunna använda den erfarenhet jag har, och vidarebefordra den till andra. Sen när och hur…det har jag låtit vara osagt. Nu fick jag en möjlighet här och då var det svårt att säga nej när de där tankarna ändå funnits i bakhuvudet.

Hur har övergången till assisterande tränare, och att stå i båset, funkat?

– Det har gått upp och ned, men jag har fått mycket hjälp av de andra coacherna. Det finns en del taktiska och tekniska saker, som att stå i båset under en het match, som man behöver vara snabbfotad kring.

– Sen har jag varit tydlig, både ur mitt och spelarnas perspektiv, att vi måste vara tydliga med varandra. Vi måste kommunicera, kommunicera och kommunicera. Då tror jag man städar upp mågna av de problemen som kan uppstå.

– Jag har varit tvungen att lära mig fort, och kastades in i hetluften direkt. Det som varit positivt är att jag känt många av spelarna sedan flera år tillbaka. De vet vem jag är och det har inte tagit någon tid att lära känna dem. Den processen har varit smärtfri.

Ser du det här som en tillfällig grej, eller har du redan nu fått blodad tand?

– Dit har jag inte kommit alls. Jag vill vinna matcher just nu, that's it. Om jag är coach eller fystränare…jag vill bidra där jag kan bidra. Just nu är det i den här rollen. Det är fokus just nu. Sen får vi se vart det tar vägen.

Ikväll väntar ett 08-derby mot Djurgården för Södertäljes del.

– Matchen mot Brynäs var säsongens bästa totala insats, tycker jag nog. Vi gör en solid match rakt igenom. Sättet killarna anammar att spela försvarsspel och täcka skott, vem det än är, är kul att se. De hjälper verkligen Tomas (Sholl, målvakt) att se pucken.

– Jag tror det är viktigt att vi kan spela en tråkig hockey om det behövs på fredag (läs: ikväll) också. Vi möter ett lag med anfallslust och mycket skicklighet. Även fast vi spelar på hemmaplan behöver vi känna att “fan, det gäller att stänga igen”. Lägena kommer vi få ändå. Vi har skickligheten - och det var längesedan jag var med om en match där man inte får ett enda läge.

