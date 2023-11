ANNONS

I fjol tog han inte plats i Leksand och blev utlånad.

Men den här säsongen har Alexander Lundqvist tagit en stor roll i SHL-laget och imponerat med sitt starka defensiva spel.

För hockeysverige.se berättar 22-åringen om lyftet, förtroendet och kontraktssituationen med Leksand.

– Min tanke inför säsongen vara bara att jag skulle ta en plats på sex backar, säger Lundqvist.

Den senaste tiden har Leksands IF varit SHL:s hetaste lag då de gick in till lördagens bortamatch mot HV71 med fem raka trepoängare vilket lett till att laget lyft i tabellen efter en svajig start på säsongen.

Men det blev ingen sjätte raka vinst för dalalaget. I stället förlorade Leksand med 5-3 mot nästjumbon. Enligt lagets back Alexander Lundqvist höll LIF inte samma nivå som i matcherna under segersviten.

– Jag tycker att att vi tar ett litet steg tillbaka jämfört med hur vi har spelat i de senaste matcherna. Vi håller inte riktigt ihop som ett lag, vi blir lite slarviga i vissa saker och vi spelar lite för mycket på utsidan i anfallszonen vilket gör att vi inte riktigt får de där farliga skottlägena som vi har fått tidigare. Så det var ett litet steg tillbaka, säger Lundqvist till hockeysverige.se efter förlusten mot HV.

Ni hade ju mycket puck i anfallszon och flera bra målchanser, ser ni det som tre tappade poäng med tanke på hur matchen såg ut?

– Så har det varit tidigare under säsongen också tycker jag, att det känns som att vi har haft kontroll om matchen och sedan förlorat ändå. Så det gäller att vi kollar lite på vad som gick snett den här matchen och inte dra för stora växlar utan vi har byggt upp ett spel som funkar bra och någon gång kommer det lite grus i maskineriet. Det är viktigt att vi fortsätter trumma på och inte tänker för mycket utan bara reder ut vad vi kan göra bättre.

“Björn kämpade för alla grabbars skull”

Leksand hade däremot som sagt imponerat stort innan förlusten mot HV71. Den 24 oktober meddelade klubben att huvudtränaren Björn Hellkvist sjukskrivs och sedan dess har “Challarna” Charles Berglund och Mikael Karlberg lett laget. Den senaste tiden har Leksand också förstärkt ledarteamet med David Printz.

Laget fick sedan en uppsving i formen genom att vinna fem raka matcher men nu tog alltså segersviten slut i och med nederlaget mot HV. Enligt Lundqvist är det dock ingenting som påverkar Leksand framöver.

– Vi visste ju att någonstans kommer det att komma en förlust. Även om vi vill vinna alla matcher så kommer det komma en förlust någon gång. Därför känner jag att vi inte ska dra för stora växlar över det här, säger han och fortsätter:

– Vi kan vara förbannade och irriterade nu och jag tror att alla i laget är det också och känner att vi kunde ha vunnit den här matchen och då blir man extra irriterad och sur. Det gäller att vi drar lärdom av det och verkligen är laddade nu när den nya veckan börjar och fokuserar på att träna bra inför veckans matcher.

Ni vann ju ändå fem raka innan förlusten mot HV, har det blivit så att gruppen har blivit tajtare och att ni har växt som lag i den här situationen?

– Jo, men det tycker jag. Samtidigt har vi också haft ett spel som jag tycker har varit bra hela tiden. Det är klart att det har varit små detaljer som inte riktigt varit där från match till match men sedan blev det att vi kom ihop liksom. Vi satte alla punkter och det var det som gjorde att vi började vinna matcher.

– Det var tragiskt med Björn att han blev sjukskriven. Man såg liksom att han gick runt där och kämpade för vår skull, för alla grabbars skull, så jag känner att det var ett bra test för oss att komma ihop som en grupp och kämpa för honom, för han har ju ändå varit med och byggt upp det vi har nu.

Alexander Lundqvist och Björn Hellkvist. Foto: Bildbyrån

Alexander Lundqvist om lyftet under hösten

Alexander Lundqvist har varit en av spelarna som har utmärkt sig för Leksand under hösten. I fjol var han utlånad till AIK i HockeyAllsvenskan men till den här säsongen har 22-åringen klivit upp och tagit en ordinarie plats i Leksands lag och också gjort det bra.

Han har spelat en stabil defensiv där han har blockerat flest skott (17) och delat ut flest tacklingar (14) i Leksand. Han har inte heller dragit på sig en enda utvisning hittills utan spelat väldigt disciplinerat.

Skogsboprodukten är då nöjd med sin säsong hittills.

– Jo, men jag tycker att jag har fått godkänt. Jag har fått mycket förtroende och spelat en del. Sedan spelar jag med Patrik Norén som hjälper mig otroligt mycket där ute. Han har också varit hur bra som helst den här säsongen. Så jag tycker ändå att kemin har varit bra i backparet. Vi vet var vi har varandra och det gör det enkelt ute på isen.

Lundqvist snittar 19:03 minuters istid så här långt vilket är femte mest i Leksand och hans 2:05 minuter per match i boxplay är mer än någon annan Leksandsspelare. Det är en stor förändring jämfört med fjolåret då han blott snittade 3:18 minuters istid på 15 matcher i Leksand och fick spela 17:28 i snitt på 36 matcher under sin utlåning till AIK.

Han får alltså mer istid i SHL den här säsongen än vad han fick i HockeyAllsvenskan förra säsongen.

– Det är kul men samtidigt måste jag också förvalta det nu liksom. Nu när jag har byggt upp det här behöver jag fortsätter spela på den nivån och inte ta någonting för givet. Jag vet ju från i fjol där att det kan gå fort i hockey. Jag hamnade där i Allsvenskan och kände att det var en situation som jag inte ville hamna i igen. Så för mig handlade det bara om att ta chansen här och sedan förvalta det på bästa sätt.

Lundqvist under utlåningen till AIK förra säsongen. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

“Kände verkligen att jag vill spela i Leksand”

Hade du förväntat dig att du skulle få en så stor stor roll eller har det kommit lite som en överraskning?

– Det är svårt att svara på. När jag gick in till den här säsongen så hade jag inte riktigt så mycket förväntningar på det sättet; att jag skulle få spela så här mycket. Min tanke inför säsongen vara bara att jag skulle ta en plats på sex backar i laget. Sedan tar man resten därifrån och det var det som jag fokuserade på. Men som sagt så är det jättekul att få ett sådant förtroende.

Självklart hade du hellre stannat i Leksand och spelat i SHL men nu så här i efterhand, kan du ändå se att utlåningen i fjol kan ha varit positiv för dig?

– Ja, nu när jag kan stå utifrån och kolla in på hur säsongen var så var den jättenyttig. Jag fick liksom flytta till Stockholm över en natt och spela med AIK så det gick ju väldigt fort där. Det var jättenyttigt just för att få veta vad jag hade i Leksand. Jag kände verkligen att jag vill spela i Leksand den här säsongen och jag vill vara här hela säsongen. Jag vill inte börja och sedan bli utlånad igen, det var ingenting jag ville göra igen.

– I fjol så hjälpte det mig att veta vad jag behövde utveckla för att bli en bättre seniorspelare och sedan gav det mig också extremt mycket motivation inför den här säsongen att verkligen lägga in träningen under sommaren. Det är väl några av de bitarna som har fallit ihop ganska bra.

Det märks att du har tagit kliv i spelet nu också, är det något speciellt som du har jobbat på eller utvecklat till den här säsongen?

– Jag tycker att min skridskoåkning har gått upp ett snäpp. Det har varit mycket fokus på det och under sommaren kände jag att jag ville få upp rörligheten och snabbheten i fötterna, sedan också bli starkare för att få upp skridskoåkningen.

– Där känner jag att jag har tagit kliv och det får jag tacka för (Jesper) Gillerås (fystränare) för hur vi har lagt upp träningen och anpassat den för att jag ska kunna bli snabbare och rörligare. Det är väl svårt att säga vad mer men det är något som jag själv känner att jag kan lita på det mer nu än vad jag gjorde förut.

Lundqvist har också kommit in i seniorhockeyn mer och mognat som spelare.

– Man lär sig mycket av alla situationer. Om man gjorde något misstag i fjol med AIK så lärde man sig av det och gör man ett misstag här nu i år så lär man sig av det också. Det är så jag hela tiden försöker se på det: ”Vad hade jag kunnat göra annorlunda i den situationen och vad ska jag göra när nästa situation kommer?”. Allting har varit en läroprocess och det hjälper mig att bli bättre.

Det har varit en lyckad höst hittills för 22-åringen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hyllar backpartnern: “Jätteduktig”

Alexander Lundqvists fina spel har inte heller gått obemärkt förbi och framför allt i Leksand har han blivit en uppskattad spelare i laget.

Under hösten har 22-åringen bildat backpar med Patrik Norén och i en tidigare intervju med hockeysverige.se hyllade då Norén sin nio år yngre backpartner.

– Det har fungerat jättebra och vi har hittat varandra på ett bra sätt. Vi började bygga någonting redan under försäsongen och har sedan byggt vidare på det.

– Jag och ”Ludas” (Släkt med Nicklas Lidström, alltså ”Lidas”), som vi kallar honom, är rätt lika i hur vi tänker och i spelstilen. Tvåvägsbackar med styrkan i det defensiva och håller spelet med puck ganska enkelt. Vi försöker ha bra första pass upp till forward och sedan låta dom sköta det offensiva.

– Jag tycker att han har kommit in och imponerat stort, förtjänat och fått ett stort förtroende, vilket han förvaltat riktigt, riktigt bra. Det är grymt kul att spela med honom, sade Patrik Norén.

Backparet med Norén och Lundqvist har varit framgångsrikt där de främst har ansvar för det defensiva spelet där de har spelat solitt.

Vad är det som gör att ni har klickat så bra?

– Det är en bra fråga. Det är väl att vi båda är ganska lika som spelare. Vi vet ungefär hur den andra är som ishockeyspelare och vad för egenskaper och styrkor som vi båda har. Patrik är jätteduktig. Han för ett stort lugn i backparet och även med alla andra på isen. Han är jättebra defensivt och bra med pucken och så. Det känns som att vi fyller ut varandra på ett bra sätt, säger Alexander Lundqvist.

Alexander Lunqvist och Patrik Norén bildar ett oerhört stabilt backpar. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Kontraktsläget med Leksand: “Trivs jättebra”

Alexander Lundqvist klev upp och fick debutera i SHL med Leksand som 18-åring 2019 och efter att säsongen tog slut i mars 2020 skrev han sitt första SHL-kontrakt med LIF, ett kontrakt som gällde till 2022. I december 2021 tecknade Lundqvist sedan ett nytt tvåårskontrakt med dalalaget.

Det avtalet löper alltså ut efter årets säsong och Lundqvist är då en av sju spelare som har utgående kontrakt med Leksand.

Har du en dialog med Leksand eller hur ser läget ut där?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är min agent som sköter det. Det är väl så att han sköter det mesta där och jag vill inte höra så mycket om det utan jag vill bara fokusera på spelet. Nu hela hösten har det handlat för mig om att att ta en plats i laget och sedan har det blivit att fortsätta hålla den platsen och inte gå ner i prestation. Mitt fokus har hela tiden har varit på det och så får agenten sköta det andra.

Den 22-årige backen hoppas dock få stanna i Leksand framöver.

– Jag trivs jättebra i Leksand. Jag har ju även varit iväg och sett lite annat, jag var i Mora där för några år sedan och bodde i Stockholm i fjol. Men jag trivs bra i Leksand och trivs bra i laget också, avslutar Alexander Lundqvist.

TV: Samuel Fagemos smakstart i AHL