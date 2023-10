Första NHL-matchen – första målet.

Leo Carlsson gjorde succé direkt i sin debut för Anaheim Ducks då han blev målskytt i sin första match – med föräldrarna på läktaren.

Leo Carlsson får en drömstart på sin NHL-karriär.

Under fredagsmorgonen gjorde supertalangen äntligen sin första NHL-match för Anaheim Ducks – och han presenterade sig då direkt.

I början av den tredje perioden kom Carlsson i en kontring tillsammans med Troy Terry. Det var Terry som hade pucken men han passade över till 18-årige svensken som sköt direkt och satte pucken i nät för sitt första NHL-mål någonsin.

Leo Carlsson blev därmed målskytt direkt i sin NHL-debut och på läktaren fanns föräldrarna Kenneth och Camilla för att fira det speciella tillfället. Carlsson skrev också in sig i Anaheims historieböcker som klubbens näst yngste målskytt någonsin.

Leo Carlsson is already contributing as a member of the @AnaheimDucks. 👏



The forward scored his first NHL goal in his first career game.#NHLStats: https://t.co/cicZZzV0d6 pic.twitter.com/2mWnt0jrsu