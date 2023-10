ANNONS

Tolv juniorer födda 2004 eller senare ser ut att ta plats i respektive NHL-lag när säsongen 2023/24 nu startar. Hockeysverige.se tar en närmare titt på dessa talanger.

NHL-säsongen 2023/24 är äntligen här.

Då har inte mindre än tolv juniorspelare slagit sig in i respektive lag “opening night rosters". Långt ifrån alla kommer att spela NHL-hockey hela säsongen, men det finns ändå anledning att highlighta dessa spelare lite extra.

Gemensamt för alla som kommer från lag i det kanadensiska juniorsystemet CHL (där ligorna QMJHL, OHL och WHL ingår) är att de inte kan skickas till AHL om de inte platsar. I stället måste de skickas tillbaka till den juniorklubb som sitter på rättigheterna till dem. För spelare från Europa eller den amerikanska collegehockeyn gäller emellertid inte någon sådan regel.

Spelar juniorspelarna fler än nio matcher kommer årets säsong att räknas av från deras kontrakt och de kan bli free agents ett år tidigare. Detta gäller dock inte för Juraj Slafkovsky, som spelade 39 NHL-matcher redan i fjol.

Tristan Luneau, b, Anaheim Ducks (2004)

Draftad som 53:e spelare i andra rundan 2022. Tristan Luneau hade en sensationellt stark säsong med Gatineau Olympiques i juniorligan QMJHL i fjol. Där stod han för 83 poäng på 65 matcher i grundserien och prisades som ligans bästa back. Är en av åtta backar som tagit plats i Ducks slutgiltiga trupp. Måste dock skickas tillbaka till QMJHL om han inte lyckas bibehålla sin plats i truppen.

Leo Carlsson, c, Anaheim Ducks (2004)

Draftad som andra spelare i sommarens NHL-draft. Till alla Örebro Hockey-fans stora besvikelse kom nyligen beskedet att Leo Carlsson stannar i Nordamerika oavsett vad som händer. Nu är han emellertid skadad och uppsatt på skadelistan. Det innebär att han åtminstone missar Anaheims tre första matcher i grundserien. Sedan återstår det att se om general managern Pat Verbeek ger honom chansen att debutera i NHL – eller om det blir en säsongsinledning i farmarlaget San Diego Gulls i AHL.

Leo Carlsson inleder säsongen på skadelistan. Foto: Bildbyrån

Logan Cooley, c, Arizona Coyotes (2004)

Draftad som tredje spelare 2022. Ingen har nog missat highlight-målet som Logan Cooley bjöd på i träningsmatchen mot Los Angeles Kings i Australien. Den amerikanske trollgubben förväntas få en framskjuten roll i Arizona Coyotes forwardshierarki på en gång och ser ut att vara redo att ta NHL med storm efter en produktiv collegesäsong på University of Minnesota, där det blev 60 poäng på 39 matcher.

Matthew Poitras, c, Boston Bruins (2004)

Draftad som 54:e spelare i andra rundan 2022. En av försäsongens stora överraskningar. Matthew Poitras hade en framgångsrik säsong med Guelph Storm i OHL, där det blev 95 poäng på 63 matcher. Men ingen hade nog trott att han redan nu skulle aspirera på en NHL-tröja. Bruins har dock en centerbrist efter Patrice Bergeron och David Krejcis avsked. Kanske har man en framtida ersättare på plats redan nu.

Zach Benson, fw, Buffalo Sabres (2005)

Draftad som 13:e spelare i sommarens draft. Har Buffalo Sabres gjort ett stort fynd här? Zach Benson föll en aning i draften, trots 98 poäng på 60 matcher i WHL med Winnipeg Ice. Det kan mycket väl bvara knutet till att han bara mäter 175 centimeter i strumplästen. Det har emellertid inte hindrat honom från att lämna ett starkt intryck på Sabres lagledning under träningslägret. Ser ut att starta säsongen i Sabres tredjekedja med Casey Mittelstadt och Jordan Greenway.

Connor Bedard, c, Chicago Blackhawks (2005)

Draftetta i somras. Supertalangen från Vancouver behöver ingen större introduktion efter de senaste årens massmediala uppvaktning. Connor Bedard är den största talangen att äntra NHL sedan Connor McDavid gjorde det 2015. Han är av förklarliga skäl också storfavorit till att ta hem Calder Trophy som årets rookie. Inte helt oväntat kliver han in som Chicago Blackhawks förstacenter på en gång i en kedja med nyförvärven Taylor Hall och Ryan Donato. I natt inleder han NHL-karriären med att ställas mot barndomsidolen Sidney Crosby och hans Pittsburgh Penguins.



Connor Bedard – storfavorit att vinna Calder Trophy. Foto: Biodbyrån

Kevin Korchinski, b, Chicago Blackhawks (2004)

Draftad som sjunde spelare 2022. Backbjässen från Saskatoon var med och blev juniorvärldsmästare med Kanada i fjol och visade även fina framsteg med Seattle Thunderbirds i WHL, där han stod för 73 poäng på 54 matcher. Nu får han chansen att spla till sig en ordinarie NHL-plats redan som junior i ett Blackhawks under ombyggnad. Kan han bli kvar hela säsongen? När man ser den klena konkurrensen känns det inte orimligt. Men det handlar också om vad som är bäst för Kevin Korchinskis långsiktiga karriär.

Adam Fantilli, c, Columbus Blue Jackets (2004)

Draftad som tredje spelare i somras. Den brådmogne centern förväntas få en stor roll i Columbus Blue Jackets nybygge på en gång. Hans fysik och spelsinne talar för att vi kommer att få se honom lämna avtryck i NHL omedelbart. Nu låter det som att Blue Jackets väljer att gå framåt försiktig med honom så till vida att han kommer att inleda säsongen i lagets tredjekedjan mellan Justin Danforth och Kirill Martjenko. Det känns som en klok väg att gå att låta Fantilli växa in i NHL-kostymen innan mer ansvar läggs på hans axlar.

Juraj Slafkovský, fw, Montréal Canadiens (2004)

Draftad som första spelare 2022. Den slovakiske stortalangens rookiesäsong blev en rätt miserabel historia som var över redan efter 39 matcher på grund av en skada. Juraj Slafkovsky såg i ärlighetens namn inte redo ut för den fysiska hockey som NHL erbjuder och åkte på flera tunga smällar innan den sista satte honom ur spel. Om han har lärt sig sin läxa och byggt upp sin fysik ytterligare borde han vara mer redo nu, men man ska inte förvänta sig stordåd av honom ännu.

Är Juraj Slafkovsky redo för NHL nu? Foto: Bildbyrån

Easton Cowan, c, Toronto Maple Leafs (2005)

Draftad som 28:e spelare i första rundan i somras. Efter en positiv camp är Easton Cowan fortfarande i NHL. Det mesta tyder dock på att ynglingen kommer att skickas tillbaka till OHL och London Knights innan han hunnit göra NHL-debut. Leafs tycks nämligen ha för avsikt att sajna forwarden Noah Gregor till ett kontrakt, en spelare man har haft inne som try-out-spelare under träningslägret. Det här får ändå ses som en positiv upplevelse för Cowan, som Leafs fick kritik för att de valde redan i första rundan i somras. Många tyckare hade honom rankad betydligt lägre.

Fraser Minten, c, Toronto Maple Leafs (2004)

Draftad som 38:e spelare i andra rundan 2022. Experimentet med att spela William Nylander som center i Toronto blev inte så långvarit. Mycket tack vare Fraser Mintens fina camp. Juniorforwarden, som kommer från Kamloops Blazers i WHL, har gjort ett så pass starkt intryck på Leafs att han får inleda säsongen som tredjecenter mellan Calle Järnkrok och rookien Matthew Knies. Kanske kan hans fina fysik göra att han får spela NHL-hockey hela säsongen.

Ivan Mirosjnitjenko, fw, Washington Capitals (2004)

Draftad som 20:e spelare 2022. En solskenshistoria som värmer hjärtat. Ivan Mirosjnitjenko drabbades av lymfcancer under ett tidigt skede av juniorkarriären och gick från hyllad supertalang till en spelare många lag valde att skippa i förra årets NHL-draft. Washington Capitals hade dock andra planer och plockade in ynglingen. Det ser ut att kunna betala sig påm sikt. Ryssen har matchats en del med Alex Ovetjkin under försäsongen, men det återstår att se om han klarar av att vara en ordinarie NHL-spelare redan nu.

