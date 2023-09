RANKING: NHL:s bästa backar 2023

Under uppladdningen inför, och under upptakten av NHL-säsongen, kommer Rasmus Kågström att ranka de bästa spelarna i NHL i fyra delar.

I dag rankas ligans bästa backar.

Tre svenskar på listan

"Bara en tidsfråga innan han är Sveriges bästa back"

Har pekats ut som “nästa Nicklas Lidström”

“Enligt mig är han en ohotad etta”

Natten till onsdag den 11 oktober, svensk tid, inleds NHL-säsongen. Under försäsongen och upptakten av säsongen kommer Rasmus Kågström, som skrivit “NHL med Rasmus Kågström” under lördagar för Hockeysverige Plus läsare sedan hösten 2021, att ranka de tio bästa målvakterna, backarna, centrarna samt forwardsspelarna i ligan.

Listorna är delvis baserade på hur bra spelaren i fråga presterade förra säsongen, men även en helhetsbild kring de senaste årens insatser finns med i bedömningen.

I dag rankas ligans bästa backar.

Läs också: NHL:s bästa målvakter 2023/24