Sara Grahn var med i matchtruppen när Luleås herrar ställdes mot Kärpät i en träningsmatch.

Hon blev då inbytt, vaktade kassen i 30 minuter och höll nollan under ordinarie tid när Luleå förlorade med 4-5 efter straffläggning.

Luleå Hockey saknade flera spelare på grund av skador och sjukdomar till kvällens träningsmatch mot finska Kärpät. Bland utespelare kom inte Frédéric Allard, Erik Gustafsson, Pontus Själin, Mario Kempe, Juhani Tyrväinen, Jack Connolly eller David Lilja till spel.

Samtidigt saknades båda målvakterna Joel Lassinantti och Matteus Ward vilket tvingade Luleå till oortodoxa lösningar för att få ihop ett målvaktspar. Isac Grönhagen från J20-laget fick starta i målet medan Sara Grahn från klubbens damlag Luleå/MSSK fick agera reservmålvakt.

Grahn, som är en av Sveriges främsta målvakter genom tiderna på damsidan, fick sedan hoppa in i målet då det återstod fem minuter kvar av den andra perioden. Hon vaktade sedermera kassen i 25 minuter och släppte inte in ett enda mål när Luleå.

Sara Grahn höll nollan under ordinarie tid

Matchen då?

Kärpät fick tidig utdelning och tog ledningen efter fyra minuters spel innan Luleås nyförvärv Oscar Eklind kvitterade till 1-1. Trots att Luleå radade upp chanser så var det finländarna som fick utdelning. Finlands VM-guldhjälte Marko Anttila satte 1-2 och tidigare Rögle-forwarden Trevor Mingoia gjorde 1-3 strax innan första periodens slut.

I den andra perioden kunde Luleå reducera genom Brendan Shinnimin innan Kärpät klev fram och satte 2-4 då lite mer än halva matchen var spelad. Några minuter efter 2-4-målet byttes Isac Grönhagen ut och Sara Grahn fick hoppa in i målet till publikens jubel. Hon behövde dock inte göra en enda räddning under den andra periodens sista fem minuter.

Grahn fick sedan känna på pucken för första gången två minuter in i den tredje perioden när hon tvingades göra sin första räddning. Hon höll sedan tätt samtidigt som Luleå kom tillbaka in i matchen. När de fick chansen i powerplay kunde Pontus Andreasson skicka in 3-4. Med fem minuter kvar av tredje perioden kom också kvitteringen då juniorforwarden Joel Kant kunde peta in en retur för 4-4 i matchen.

Det blev därmed förlängning i träningsmatchen men det kom inget avgörande och i stället väntade straffläggning. Kärpät hade ett par riktigt heta målchanser att avgöra både i ordinarie tid och förlängningen men då räddade Sara Grahn för att hålla Luleå kvar i matchen.

Väl framme i straffläggningen kunde Kärpät avgöra då de gjorde två straffmål medan Luleå inte lyckades göra mål alls.

Luleå – Kärpät 4–5 SO (1-3,1-1,2-0,0-0,0-1)

Luleå: Oscar Eklind, Brendan Shinnimin, Pontus Andreasson, Joel Kant.

Kärpät: Joose Antonen 2, Trevor Mingoia 2 (inklusive avgörande straff), Marko Anttila.

