Linus Ullmark bärgade Vezina Trophy i somras efter en fantastisk säsong med Boston Bruins. När NHL Network rankar ligans bästa målvakter platsar svensken dock inte bland de fem främsta.

Efter en dominant insats i den gångna säsongens grundserie med Boston Bruins prisades Linus Ullmark med Vezina Trophy som NHL:s främste målvakt i somras. Ullmark blev därmed den blott tredje svensken efter Pelle Lindbergh och Henrik Lundqvist att motta priset efter att han vunnit 40 av 49 matcher, släppt in 1,89 mål per match och räddat 93,8 procent av skotten han ställdes inför.

När NHL Network rankar ligans främsta målvakter petas Ullmark emellertid från topplaceringarna – och får nöja sig med en plats utanför pallen.

Markström petas

Under natten till måndag, svensk tid, publicerade NHL Network sin ranking som präglas av rysk dominans i toppen, där Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning) toppar rankingen, med landsmännen Igor Sjestjorkin (New York Rangers) och Ilja Sorokin (New York Islanders) som tvåa och trea.

Ullmark får finna sig att rankas på en sjätteplats på listan, medan landsmannen Filip Gustavsson kniper en niondeplats på rankingen efter sin genombrottssäsong med Minnesota Wild. Jacob Markström, som förra året rankades på en fjärdeplats på samma ranking, ställs nu helt utanför topp 10-listan.

Hela NHL Networks ranking

(Fjolårets placering inom parentes)

Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning (1) Igor Sjestjorkin, New York Rangers (2) Ilja Sorokin, New York Islanders (5) Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets (7) Juuse Saros, Nashville Predators (3) Linus Ullmark, Boston Bruins (NY!) Jake Oettinger, Dallas Stars (9) Aleksandar Georgijev, Colorado Avalanche (NY!) Filip Gustavsson, Minnesota Wild (NY!) Thatcher Demko, Vancouver Canucks (6)

