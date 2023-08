ANNONS

Efter fyra år i Linköpings juniororganisation väntar ett nytt hockeyäventyr för Rasmus Leijonhielm.

Den kommande säsongen spelar han för New Mexico Ice Wolves och året efter ska han ta klivet till college.

– Det är hockeyn jag är där för, men också för att få en bra utbildning där om hockeyn skulle skita sig, säger 19-åringen.





Rasmus Leijonhielm har senaste säsongerna varit en pålitlig poängmaskin i Linköpings J20 och J18-lag, men nu är tiden i Östergötland över. I alla fall för den här gången. Från och med säsongen 2023/24 kommer 19-åringen spela i den amerikanske juniorligan NAHL för New Mexico Ice Wolves.



Hockeysverige.se reste till Ritorp, det vill säga Ulriksdals IP invid det gigantiska affärskomplexet Mall of Scandinavia, för en pratstund med målfarliga forwarden strax efter det att vi träffat hans syster, Isabelle Leijonhielm som gjorde stor succé under U18-VM tidigare i år.

– Det var sjukt stort. Hon är min lilla syster och jag tycker det är väldigt imponerande vad hon och hela del laget gjorde i U18-VM. Jag satt i min lägenhet och följde matcherna noggrant på TV:n, säger Rasmus Leijonhielm och fortsätter:

– Jag och ”Bella” har varit väldigt tajta under hela uppväxten. Det var mycket bråk, men mest glädje och vi har haft sjukt kul.

Det sägs att det varit några duster på skottrampen hemma i Täby, vilket Rasmus Leijonhielm bekräftar.

– (Skratt) Bland annat. Det har varit mycket hets vid skottrampen. Även med vår lillebror Filip som egentligen är den som fått tagit mest stryk. Filip är född 2010 och spelar för Täby.



Vem är största talangen av er tre?

– Jag skulle säga att det är Filip (lillebror, född 2010). Han har allt. Hela paketet.

Syskonen Isabelle och Rasmus Leijonhielm. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kan du se likheter mellan dig och ”Bella” som spelare?

– Främst har vi båda sjukt stora tävlingsskallar. Ingen tycker det är kul att förlora. Jag tror att vi fått det från skottrampen där vi tävlat mot varandra mycket.

– Vi är tävlingsinriktade och båda vill hela tiden bli bättre. Det har ligger mycket träning bakom allt.



Är ni även lika på isen?

– Nej, inte riktigt. ”Bella” är mer en playmaker. Jag föredrar att göra mål och hon att passa. Dessutom är hon nog snäppet smartare också.



Vad kommer ditt målsinne ifrån?

– Jag har egentligen ingen aning, Mycket träning kanske. Bland annat tränade jag mycket med Gustav Wallner när jag var liten och vi nötte på som bara den.

Hyllar tränaren: “Har hjälpt mig hur mycket som helst”

Rasmus Leijonhielm kom fram i det IFK Täby-lag som fostrat många bra spelare. Bland andra Albert Sjöberg, Elliot Ekefjärd, Jonathan Myrenberg, Oskar Jellvik, Jeremias Lindewall, Hugo Frylén, Marcus Limpar Lantz med flera. Som tränare hade laget dessutom under en tid Jimmy Anderström.

– Det är min viktigaste tid i karriären. Det var där jag fostrades som hockeyspelare och till den spelare jag är idag. Vi hade ett riktigt bra gäng i Täby och vi är fortfarande tajta med varandra.

– Jimmy betydde såklart jättemycket. Han har hjälpt mig hur mycket som helst och gett mig tips. Då inte bara på isen utan även mentalt. Hur jag ska tänka kring svackor och sådant.

– Det jag kommer ihåg mest från Jimmy är just att han var bra på att prata och hjälpa till.



Vad var det speciella med den här gruppen?

– Vi var så nära varandra. I princip levde vi med varandra. Många gick dessutom i samma klass och gick sedan och tränade tillsammans till sent på kvällarna. Det blev att vi umgicks nästan hela dagarna.

Jimmy Anderström, nu i Almtuna, var tränare för det talangfulla Täbylaget. Foto: Ronnie Rönnkvist

Var det mycket att trigga varandra?

– Ja, så var det. Väldigt mycket. Det kunde vara tuffa tag, tjuvsmällar och sådant. Många sura miner på träningarna, men efter var vi vänner igen. Det var en jättekul tid.



En viktig person som var med och byggde upp fysiken hos spelarna i det här Täby-laget var Marcus Limpar-Lantz pappa, Niklas.

– Vi körde mycket med Niklas. Han är jättekunnig. Framför allt körde vi väldigt mycket rörlighet i ung ålder.

– Sedan började vi tidigt med frivändningar, marklyft och sådant så vi fick tekniken och grunden som vi sedan kunde ta med oss till hockeygymnasiet, vilket gav oss fördelar där.

“Kan tycka att jag borde ha fått någon chans i SHL”

När det blev aktuellt med hockeygymnasier valde Leijonhielm Linköping.

– Jag och ”Jonte” Myrenberg hade varit på någon sommarcamp i Linköping två år innan hockeygymnasiet. Sedan dess har jag tyckt Linköping är en jättemysig stad med bra omgivningar. Det fanns inte så mycket att klaga på.



Jag antar att du hade flera alternativ med tanke på framgångarna i Täby, varför blev det just Linköping?

– Framför allt ville jag komma hemifrån lite, bo ensam och testa på det. Linköping är inte jättelångt bort, men ändå en bit från Täby.

– Sedan tycker jag anläggningarna där är bra, gymmet, ishallarna, träningstider… Det var mycket som låg bakom det valet.



Det blev totalt fyra säsonger i Linköping.

– En sjukt kul tid och lärorikt. Sedan var det coronan och då var det inte lika kul utan mycket att vara hemma. Ska jag sammanfatta det med ett ord så får det bli jätteroligt.

Rasmus Leijonhielm (höger) var med och vann J20-guld med Linköping 2022. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Du gjorde mycket poäng i J20, men fick aldrig chansen i SHL, hur tänker du kring det?

– Jag har inte tänkt så mycket på det. Framför allt inte nu då jag inte spelar där längre, men inte heller då jag spelade.

– Klart att det var lite tråkigt. Jag kan tycka att jag borde ha fått någon chans. Samtidigt har jag haft en bra kommunikation med tränarna. Dom har förklarat och jag förstod det lite mer när jag fick höra deras sida. Personligen tycker jag ändå att jag borde fått någon chans.



Kan du känna en viss besvikelse över det?

– Ja, lite, men det inget jag kan påverka nu.

Flyttar till New Mexico: “Var den klubb som hade bäst kommunikation med mig”

I torsdags reste Rasmus Leijonhielm över till sitt nya lag i New Mexico Ice Wolves.

– Det ligger långt söder ut i USA.



Short och solglasögon till träningarna med andra ord?

– Jag ska inte säga att det var anledningen till att jag bytte dit (skratt), men det ska bli extremt skönt. Den här säsongen ska jag inte gå i skola utan det blir college året efter.



Hur förväntar du dig att livet kommer se ut i New Mexico?

– Jag har fått höra att det kommer bli lite likt sista J20-året. Ingen skola. Tränar på morgonen och eftermiddagen. Sedan är det mycket golf och fina banor där borta.



Du ska gå på college nästa säsong, hur fungerar det då ekonomiskt den här säsongen eftersom du inte får ta emot lön?

– Jag kommer bo hos en värdfamilj som min agent fixade. Alfred Lindberg, som spelade i New Mexico förra året, bodde där. Även William Ericsson. Jag har snackat mycket dom och det ska vara en väldigt bra familj.



Hur blev just det här laget aktuellt?

– Det var den klubb som hade bäst kommunikation med mig, visade att dom ville ha mig mest och lade upp en plan för hur jag skulle spela, utvecklas och allt sådant.



Hade du chansen att stanna i Linköping?

– Nej, vi hade ingen kommunikation på det sättet.

Nästa år väntar spel i New Mexico för Leijonhielm. Foto: Ronnie Rönnkvist

Varför ska du gå på college i USA och inte i Sverige?

– College… Jag skulle säga att det är som att gå på hockeygymnasiet. Det är hockeyn jag är där för, men också för att få en bra utbildning där om hockeyn skulle skita sig.



Hur viktig är just skolan för dig?

– Skolan har alltid varit viktig för mig. Mina föräldrar har egentligen alltid varit ganska hårda med skolan, men sedan har hockeyn fått gå först. Jag tror jag ska kunna balansera det där rätt bra.

– Det var såklart lite svårt att balansera båda grejerna då jag gick på hockeygymnasiet. Dessutom var jag ganska ung då och fattade inte riktigt innebörden med skolan.



Säsongen 2024/25 kommer Rasmus Leijonhielm på America International College och spela i NCAA.

– Det ligger i Massachusetts, en och en halv timme från Boston. Många svenskar går där. Bland andra Theo Angesved. Vi spelade med varandra i Linköping. Alexander Malinowski spelade också i Linköping, så det ska bli jättekul att det är en del andra svenskar där också, avslutar Rasmus Leijonhielm.

